Как возводили храм Невского в Минске и какое значение он имеет в духовной жизни белорусов? Рассказал протоиерей

Что значит для жителей столицы храм Александра Невского? Какова история возведения белорусской святыни и какое значение несет сам Александр Невский для становления духовной жизни белорусов? Об этом и не только поговорили с гостем.

Протоиерей Николай Коржич, настоятель Александро-Невского прихода Минска:

Храм возвели в память о воинах, которые погибли в Русско-турецкой войне. Многие находились на излечении в военном госпитале. Здесь, на военном кладбище, вообще погребены участники пяти войн. Это Крымская война, Русско-турецкая, Русско-японская, Первая мировая и Вторая мировая война.

Олег Лепешенков:

Именно в этом храме совершается молитва за них?

Николай Коржич:

В этом храме постоянно совершается молитва об упокоении тех, кто погребен на военном кладбище, а это без малого 7 000 человек. К сожалению, не прошли бесследно годы испытаний. Из 7 000 идентифицируется порядка половины захоронений. Проходит время, ухаживают родственники, близкие – буквально несколько сотен могил. А все остальное находится на попечении государства. Здесь похоронены наши классики – Якуб Колас, Янка Купала. Знаменательное захоронение – более 500 воинов-участников Второй мировой войны, Великой Отечественной войны.