Видеть себя без косметики – это как обнажиться. Естественную женскую красоту показали на фотовыставке в Гомеле

Новости Беларуси. Без косметики и фотошопа. В фокусе начинающих гомельских фотографов оказалась природная женская красота. Проект «За кадром» подхватил мировой тренд на естественность: без предрассудков, влияния масс-медиа и редактирования с помощью косметики или постобработки фотографий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владислава Мельникова, жительница Гомеля: На самом деле очень трудно решиться на это. Потому что у всех свои проблемы: с кожей, с бровями, у кого-то вообще нет бровей. Трудно от того, что не знаешь, как отреагируют на то, какая ты есть.

Анастасия Концевенко, фотограф:

Это было прежде всего доверие, доверие к фотографу. Было очень сложно с некоторыми девушками договориться в принципе. Они настолько не привыкли видеть себя без косметики, что для них это как обнажиться. Только потому, что они доверяли фотографам, они приходили.

Участие в фотосессиях приняли около полусотни гомельчанок самых разных профессий и национальностей в возрасте от 3 до 50 лет.