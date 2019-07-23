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Видеть себя без косметики – это как обнажиться. Естественную женскую красоту показали на фотовыставке в Гомеле

23 июля 2019 07:18
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Новости Беларуси. Без косметики и фотошопа. В фокусе начинающих гомельских фотографов оказалась природная женская красота. Проект «За кадром» подхватил мировой тренд на естественность: без предрассудков, влияния масс-медиа и редактирования с помощью косметики или постобработки фотографий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видеть себя без косметики – это как обнажиться. Естественную женскую красоту показали на фотовыставке в Гомеле-1

Видеть себя без косметики – это как обнажиться. Естественную женскую красоту показали на фотовыставке в Гомеле-3

Выставка ломает стандарты восприятия современного зрителя, приученного к идеальным формам и безупречным чертам моделей из клипов, рекламных роликов и гламурного глянца.

Видеть себя без косметики – это как обнажиться. Естественную женскую красоту показали на фотовыставке в Гомеле-6

Владислава Мельникова, жительница Гомеля:
На самом деле очень трудно решиться на это. Потому что у всех свои проблемы: с кожей, с бровями, у кого-то вообще нет бровей. Трудно от того, что не знаешь, как отреагируют на то, какая ты есть.

Видеть себя без косметики – это как обнажиться. Естественную женскую красоту показали на фотовыставке в Гомеле-9

Анастасия Концевенко, фотограф:
Это было прежде всего доверие, доверие к фотографу. Было очень сложно с некоторыми девушками договориться в принципе. Они настолько не привыкли видеть себя без косметики, что для них это как обнажиться. Только потому, что они доверяли фотографам, они приходили.

Участие в фотосессиях приняли около полусотни гомельчанок самых разных профессий и национальностей в возрасте от 3 до 50 лет.

Видеть себя без косметики – это как обнажиться. Естественную женскую красоту показали на фотовыставке в Гомеле-12

Видеть себя без косметики – это как обнажиться. Естественную женскую красоту показали на фотовыставке в Гомеле-14

Видеть себя без косметики – это как обнажиться. Естественную женскую красоту показали на фотовыставке в Гомеле-16

Видеть себя без косметики – это как обнажиться. Естественную женскую красоту показали на фотовыставке в Гомеле-18

Видеть себя без косметики – это как обнажиться. Естественную женскую красоту показали на фотовыставке в Гомеле-20

Видеть себя без косметики – это как обнажиться. Естественную женскую красоту показали на фотовыставке в Гомеле-22

# Выставки в Беларуси и мире # общество # Анастасия Концевенко # Владислава Мельникова # Фотофакт

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