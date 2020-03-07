Как в Минске уступают дорогу машинам экстренных служб? Эксперимент

Новости Беларуси. Недопонимание между водителями спецтранспорта и столичными автовладельцами существует многие годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Законное преимущество на дороге машины МЧС или скорой для некоторых является открытием. Но все же профилактика и постоянные рейды дают результат. Минздрав опубликовал новую инструкцию для скорой. Что изменилось? В большинстве случаев дорогу спецтранспорту уступают, чего не скажешь про дворовые площадки. Если в 2019 году зафиксировано 11 случаев с затрудненным проездом машины МЧС к месту пожара, то в 2020 только за два месяца – уже 7. Разобраться в ситуации изнутри решила наша съемочная группа. Юлия Стриго – подробнее.

Юлия Стриго, корреспондент:

Парковка в неположенном месте, несоблюдение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора – продолжать список водительских нарушений можно долго. Но отдельный блок в системе недопущений занимает игнорирование на дороге спецтранспорта. Мы проведем дорожный эксперимент: по столичным проспектам и дворам проедемся с сотрудниками МЧС.

Для проверки выбираем Ленинский район и едем, конечно же, с включенными маячками и звуковой сиреной. Автомобиль для рейда выбрали внушительный – пожарная автоцистерна длиной более 4 метров и 2,5 в ширину. Именно из-за своих габаритов спасатели сталкиваются с трудностями во дворах. Чтобы маневрировать в узких проездах, к вождению допускаются самые опытные. Виталий Косьмин «рулит» в спасательной работе семь лет. К дорожным баталиям привык, но неуважительное поведение водителей к спецтранспорту просто не понимает.

Сегодня ситуация на проспекте Рокоссовского не такая уж печальная. Водители хоть с процентом лени и недовольства, но все же пропускают машину МЧС. А вот подъезжая к дому сталкиваемся с препятствием.

Виталий Косьмин, водитель Ленинского РОЧС Минска:

Вот взять сюда – во двор мы уже не проедем.

Личный состав выходит на помощь, смотрят по сторонам, помогают проезжать. Либо приходится оставаться и прокладывать рукавную линию. Опыт.

Надеяться всегда на опыт слишком рискованно. Поэтому МЧС работает в тандеме с сотрудниками ГАИ.

Марина Земченок, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

Статистика показывает, что затрудненные проезды именно в спальных районах в осенне-зимний период и в вечернее, ночное время. Если за 2019 год было зафиксировано 11 случаев, когда были затрудненные проезды, уже в этом году только за два месяца зафиксировано 7 случаев.

Чаще всего свои авто водители паркуют вдоль подъездов и на дворовых перекрестках, что категорически запрещено. То, как мы пытаемся проехать к дому, заметила в окно одна из жительниц. И тут же решила перегнать машину. Свою ошибку женщина, стоя ногой на желтой полосе, запрещающей стоянку, объяснила недостатком парковочных мест.

Одна парковка вон там, но туда не всунуться. Поэтому и «на мусорках» ставишь. К восьми утра стараешься убрать, чтобы могли проехать и все это убрать.

Владимир Калиниченко, инспектор ОГАИ Ленинского РУВД Минска:

Водители игнорировали правила дорожного движения и ставили машину в узких проездах. Санкция статьи предусматривает предупреждение или штраф, одна базовая величина (27 рублей). Если водитель повторно в течение года нарушит, сумма будет 54 рубля (две базовые величины).

За игнорирование спецтранспорта на дороге предусмотрен штраф до 270 рублей с возможным лишением прав. В Европе правила куда жестче. Например, в Германии штраф в четыре раза выше. Причем там схему «спасательного коридора» знают все и на «отлично». В Англии за неправильную парковку инспекторы могут законно проколоть колесо. Белорусские пожарные к порче имущества не прибегают.