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Солист Little Big о песне для «Евровидения»: я не могу пока давать никаких комментариев

07 марта 2020 12:05
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Новости Беларуси. Следим за евровизионной темой. Швеция, Дания, Португалия и Финляндия 7 марта выберут своих представителей на главном песенном конкурсе континента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Группа VAL о «Евровидении-2020»: Будем делать всё возможное, чтобы круто представить Беларусь

Букмекеры уже составили свой рейтинг. Возглавляют хит-парад Литва, Исландия и Болгария.

Солист Little Big о песне для «Евровидения»: я не могу пока давать никаких комментариев-1

А вот на четвертой строчке расположилась нашумевшая группа Little Big, которая на конкурсе в Амстердаме представит Россию.

Солист Little Big о песне для «Евровидения»: я не могу пока давать никаких комментариев-4

Своим творчеством они радуют фанатов уже 7 лет, а их клипы распространяются с вирусной скоростью, набирая до 400 миллионов просмотров. Хотя песню для «Евровидения» группа еще не представила, ожидания букмекеров уже очень высоки. Мы связались с участником Little Big, но пока музыкант от комментариев отказывается.

Солист Little Big о песне для «Евровидения»: я не могу пока давать никаких комментариев-7

Сергей Макаров, участник группы Little Big:
Я не могу в данный момент давать никаких комментариев. Обратитесь ко мне, пожалуйста, во второй половине мая.

Солист Little Big о песне для «Евровидения»: я не могу пока давать никаких комментариев-10

65-й международный песенный конкурс «Евровидение» в 2020 году пройдет в Нидерландах. Беларусь с песней «Да вiдна» выступит в первом полуфинале 12 мая.

«Да вiдна». О чём поётся в композиции группы VAL, которая представит Беларусь на «Евровидении-2020»

А финальная часть грандиозного музыкального проекта состоится 16 мая.

Солист Little Big о песне для «Евровидения»: я не могу пока давать никаких комментариев-13

# Евровидение 2020. Нидерланды # общество # Сергей Макаров # Little Big # Фотофакт

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