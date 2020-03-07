Солист Little Big о песне для «Евровидения»: я не могу пока давать никаких комментариев

Новости Беларуси. Следим за евровизионной темой. Швеция, Дания, Португалия и Финляндия 7 марта выберут своих представителей на главном песенном конкурсе континента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Группа VAL о «Евровидении-2020»: Будем делать всё возможное, чтобы круто представить Беларусь Букмекеры уже составили свой рейтинг. Возглавляют хит-парад Литва, Исландия и Болгария.

А вот на четвертой строчке расположилась нашумевшая группа Little Big, которая на конкурсе в Амстердаме представит Россию.

Своим творчеством они радуют фанатов уже 7 лет, а их клипы распространяются с вирусной скоростью, набирая до 400 миллионов просмотров. Хотя песню для «Евровидения» группа еще не представила, ожидания букмекеров уже очень высоки. Мы связались с участником Little Big, но пока музыкант от комментариев отказывается.

Сергей Макаров, участник группы Little Big:

Я не могу в данный момент давать никаких комментариев. Обратитесь ко мне, пожалуйста, во второй половине мая.