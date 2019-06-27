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Как в Минске проходят репетиции парада в честь Дня Независимости?

27 июня 2019 07:14
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Новости Беларуси. Готовность номер один. В эти дни активно идут репетиции ко Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К торжественному расчёту присоединяются и зарубежные делегации.

Как в Минске проходят репетиции парада в честь Дня Независимости? -1

Как в Минске проходят репетиции парада в честь Дня Независимости? -3

В одном строю с белорусами уже тренируются представители Китая. В параде примет участие почетный караул Поднебесной. Маршируют и россияне. Три сотни военнослужащих и механизированные расчёты прибыли накануне. Неделя на то, чтобы добиться идеальной синхронизации движений и на высоте.

Как в Минске проходят репетиции парада в честь Дня Независимости? -6

Полсотни авиамашин станут на крыло во время парада 3 июля. Приближённые к реальному торжественному вылету фигуры высшего пилотажа уже могли наблюдать минчане. Сейчас лётчики отрабатывают так называемый полёт строем. Необходимо просчитать до секунды взлёт каждой машины, не говоря уже о скорости ветра и погодных условиях.

Как в Минске проходят репетиции парада в честь Дня Независимости? -9

Пилотажные группы «Белая Русь», истребители, штурмовики, вертолёты. К воздушному эшелону в небе над Минском присоединятся Су-30 и Су-34. Они возьмут курс с аэродрома Курска. Пунктом взлёта дальней авиации станет российский Энгельс.

# День Независимости # общество # Фотофакт

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