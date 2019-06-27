Как в Минске проходят репетиции парада в честь Дня Независимости?

Новости Беларуси. Готовность номер один. В эти дни активно идут репетиции ко Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К торжественному расчёту присоединяются и зарубежные делегации.

В одном строю с белорусами уже тренируются представители Китая. В параде примет участие почетный караул Поднебесной. Маршируют и россияне. Три сотни военнослужащих и механизированные расчёты прибыли накануне. Неделя на то, чтобы добиться идеальной синхронизации движений и на высоте.

Полсотни авиамашин станут на крыло во время парада 3 июля. Приближённые к реальному торжественному вылету фигуры высшего пилотажа уже могли наблюдать минчане. Сейчас лётчики отрабатывают так называемый полёт строем. Необходимо просчитать до секунды взлёт каждой машины, не говоря уже о скорости ветра и погодных условиях.