Как в Минске проходят репетиции парада в честь Дня Независимости?

Новости Беларуси. Готовность номер один. В эти дни активно идут репетиции ко Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К торжественному расчёту присоединяются и зарубежные делегации.
Новости Беларуси. Готовность номер один. В эти дни активно идут репетиции ко Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К торжественному расчёту присоединяются и зарубежные делегации.
В одном строю с белорусами уже тренируются представители Китая. В параде примет участие почетный караул Поднебесной. Маршируют и россияне. Три сотни военнослужащих и механизированные расчёты прибыли накануне. Неделя на то, чтобы добиться идеальной синхронизации движений и на высоте.
Полсотни авиамашин станут на крыло во время парада 3 июля. Приближённые к реальному торжественному вылету фигуры высшего пилотажа уже могли наблюдать минчане. Сейчас лётчики отрабатывают так называемый полёт строем. Необходимо просчитать до секунды взлёт каждой машины, не говоря уже о скорости ветра и погодных условиях.
Пилотажные группы «Белая Русь», истребители, штурмовики, вертолёты. К воздушному эшелону в небе над Минском присоединятся Су-30 и Су-34. Они возьмут курс с аэродрома Курска. Пунктом взлёта дальней авиации станет российский Энгельс.