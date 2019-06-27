Гости II Европейских игр могут бесплатно зарядить электрокары в Минске и на основных магистралях

Новости Беларуси. Ко II Европейским играм в Минске установили 50 электрозарядных станций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их теперь хватит всем гостям на элетрокарах. Что важно, подзарядиться можно не только в столице, но и на пути к ней – на основных автомагистралях, спортивных, а также туристических объектах регионов. Например, в Брестской крепости или Беловежской пуще.

В таких местах во время подзарядки путешественникам и болельщикам точно будет, чем заняться и как скоротать свободное время.

Андрей Котик, заместитель генерального директора «Белоруснефти»:

Гости нашей страны, гости Европейских игр могут беспрепятственно получить услуги заряда бесплатно на основных магистралях и в столице. Зарядные устройства это не бытовые розетки, это мощные зарядные устройства, которые позволяют за это время выпить кофе на АЗС, совершить покупки в торговых центрах, на спортивных объектах посетить мероприятия.

Юри Тамм, организатор ралли на электрокарах (Эстония):

Электромобили – это хорошо. Электромобили – это будущее. И вопросы экологии и окружающей среды очень важные, их нужно решать вместе.