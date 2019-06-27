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Гости II Европейских игр могут бесплатно зарядить электрокары в Минске и на основных магистралях

27 июня 2019 06:58
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Новости Беларуси. Ко II Европейским играм в Минске установили 50 электрозарядных станций,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гости II Европейских игр могут бесплатно зарядить электрокары в Минске и на основных магистралях-1

Гости II Европейских игр могут бесплатно зарядить электрокары в Минске и на основных магистралях-3

Их теперь хватит всем гостям на элетрокарах. Что важно, подзарядиться можно не только в столице, но и на пути к ней – на основных автомагистралях, спортивных, а также туристических объектах регионов. Например, в Брестской крепости или Беловежской пуще.

Гости II Европейских игр могут бесплатно зарядить электрокары в Минске и на основных магистралях-6

В таких местах во время подзарядки путешественникам и болельщикам точно будет, чем заняться и как скоротать свободное время.

Гости II Европейских игр могут бесплатно зарядить электрокары в Минске и на основных магистралях-9

Андрей Котик, заместитель генерального директора «Белоруснефти»:
Гости нашей страны, гости Европейских игр могут беспрепятственно получить услуги заряда бесплатно на основных магистралях и в столице. Зарядные устройства это не бытовые розетки, это мощные зарядные устройства, которые позволяют за это время выпить кофе на АЗС, совершить покупки в торговых центрах, на спортивных объектах посетить мероприятия.

Гости II Европейских игр могут бесплатно зарядить электрокары в Минске и на основных магистралях-12

Юри Тамм, организатор ралли на электрокарах (Эстония):
Электромобили – это хорошо. Электромобили – это будущее. И вопросы экологии и окружающей среды очень важные, их нужно решать вместе.

Гости II Европейских игр могут бесплатно зарядить электрокары в Минске и на основных магистралях-15

Обновлённую сеть электрозарядных станций уже успели оценить участники «Ралли Мира» из Монте-Карло в Санкт-Петербург. Владельцы электрокаров проблем на белорусском отрезке пути не испытали. Сейчас в распоряжении болельщиков и путешественников 110 таких заправок. И это только начало. До конца года их количество планируют увеличить до 250.

# Европейские игры # общество # Андрей Котик # Юри Тамм # Фотофакт

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