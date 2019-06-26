Делегация из Турции в Беларуси: В отпуск я бы приехал в Минск

Новости Беларуси. Заместитель Мингорисполкома Артем Цуран 26 июня встретился с представителями муниципалитета города Газиантеп, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Делегация из Турецкой Республики прибыла 25 июня. За четыре дня гости посетят достопримечательности столицы и, конечно же, присоединяться к болельщикам II Европейских игр.

Мехмет Берк, вице-мер Газиантепа (Турция):

Мне сложно выделить какую-то отдельно взятую команду или вид спорта, потому что я болею за национальную сборную как за неделимый состав спортсменов. Минск произвел впечатление очень спокойного города, который находится в порядке и чистоте. Если вам интересно в какой бы город я бы хотел отправиться в отпуск, хочу, чтобы вы знали – я бы приехал в Минск.