«МЛ Витебск» – чемпион Беларуси! Мартинович и Глушков – эксклюзивно о триумфе
А теперь поговорим о футболе. Пока Килиан Мбаппе признавался лучшим нападающим недели, в отечественном – кипели страсти за чемпионство. «МЛ Витебск» – чемпион Беларуси, причем команда Михаила Мартиновича смогла досрочно забрать титул.
И программа «Спорттаймер», конечно, пригласила вновь испеченных чемпионов в студию, ведь эта дружина в течение сезона создавала интригу как на поле, так и за бровкой. Эксперты расходились во мнениях, но факт остается фактом. «МЛ Витебск», дебютант высшей лиги, победил.
В студии – Михаил Мартинович и Никита Глушков. И, конечно же, главный трофей.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Сейчас, по-моему, футболистов нет в училищах, это плюс или минус?
Михаил Мартинович, главный тренер ФК «МЛ Витебск»:
Я думаю, что минус. Минус, конечно. Это игровой вид спорта и массовый вид спорта, и он должен развиваться на разных уровнях.
Юлия Силипицкая:
Вы дитя школы или дитя такого же заведения, как и мы вместе с Михаилом Алексеевичем?
Никита Глушков, игрок ФК «МЛ Витебск»:
Я дитя улиц. Из школы только приходишь, сразу переодеваешься, идешь на улицу.
Юлия Силипицкая:
В каком году вы попали в футбол?
Никита Глушков:
Папа смотрел с моим дядей футбол, я маленький был, мне года, наверное, 3-4 было. Я пришел, говорю: что это интересное идет? Они говорят: футбол, садись, смотри. И все. Так постепенно втягивался. Папа со «Спартаком» меня тогда знакомил.
Юлия Силипицкая:
То есть вы болели за «Спартак»?
Никита Глушков:
Ну, как я болел. Я болел за папу, а папа болел за «Спартак».
Юлия Силипицкая:
У вас был футболист, на которого бы вы хотели равняться?
Никита Глушков:
Да, Криштиану Роналду.
Юлия Силипицкая:
А сейчас?
Никита Глушков:
Сейчас Владислав Жук.
Юлия Силипицкая:
А у вас есть тренер, на которого бы вы хотели равняться?
Михаил Мартинович:
Воспоминания из детства если брать, это действительно московский «Спартак». Это Романцев в большей степени, его футбол. Сейчас футбол, который симпатизирует, мне очень нравится, тот же Гвардиола. Мне больше близка, наверное, философия российских тренеров, Романцева в частности.
Юлия Силипицкая:
То, что с «МЛ» случилось, это вообще история фееричная, это сказочная история?
Михаил Мартинович:
Возможно, даже где-то и сказочная история, но она произошла из-за того, что руководитель очень заинтересован в футболе, очень любит футбол.
Юлия Силипицкая:
Один?
Михаил Мартинович:
Ну, возможно, и не один.
Юлия Силипицкая:
Один в поле не воин.
Михаил Мартинович:
И его заинтересованность, одержимость даже, можно сказать, футболом.
Юлия Силипицкая:
Мне кажется, все одержимы.
Михаил Мартинович:
Тут человек взял команду во второй лиге. Человек ее довел до высшей лиги. Перед этим такие препятствия на пути были, уже вроде как завоевали высшую лигу, но не разрешили. По регламенту нельзя было.
Юлия Силипицкая:
По регламенту, да, потому что два года надо было быть в федерации.
Михаил Мартинович:
И при этом, не бросив весла, продолжил гнуть свою линию. Молодец. Поэтому сегодня можно сказать, что это красивая история, но туда вложено очень много и средств, и труда своего.
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