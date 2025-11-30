«МЛ Витебск» – чемпион Беларуси! Мартинович и Глушков – эксклюзивно о триумфе

А теперь поговорим о футболе. Пока Килиан Мбаппе признавался лучшим нападающим недели, в отечественном – кипели страсти за чемпионство. «МЛ Витебск» – чемпион Беларуси, причем команда Михаила Мартиновича смогла досрочно забрать титул. И программа «Спорттаймер», конечно, пригласила вновь испеченных чемпионов в студию, ведь эта дружина в течение сезона создавала интригу как на поле, так и за бровкой. Эксперты расходились во мнениях, но факт остается фактом. «МЛ Витебск», дебютант высшей лиги, победил. В студии – Михаил Мартинович и Никита Глушков. И, конечно же, главный трофей.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Сейчас, по-моему, футболистов нет в училищах, это плюс или минус? Михаил Мартинович, главный тренер ФК «МЛ Витебск»:

Я думаю, что минус. Минус, конечно. Это игровой вид спорта и массовый вид спорта, и он должен развиваться на разных уровнях. Юлия Силипицкая:

Вы дитя школы или дитя такого же заведения, как и мы вместе с Михаилом Алексеевичем? Никита Глушков, игрок ФК «МЛ Витебск»:

Я дитя улиц. Из школы только приходишь, сразу переодеваешься, идешь на улицу. Юлия Силипицкая:

В каком году вы попали в футбол? Никита Глушков:

Папа смотрел с моим дядей футбол, я маленький был, мне года, наверное, 3-4 было. Я пришел, говорю: что это интересное идет? Они говорят: футбол, садись, смотри. И все. Так постепенно втягивался. Папа со «Спартаком» меня тогда знакомил. Юлия Силипицкая:

То есть вы болели за «Спартак»?

Никита Глушков:

Ну, как я болел. Я болел за папу, а папа болел за «Спартак». Юлия Силипицкая:

У вас был футболист, на которого бы вы хотели равняться? Никита Глушков:

Да, Криштиану Роналду. Юлия Силипицкая:

А сейчас? Никита Глушков:

Сейчас Владислав Жук. Юлия Силипицкая:

А у вас есть тренер, на которого бы вы хотели равняться?

Михаил Мартинович:

Воспоминания из детства если брать, это действительно московский «Спартак». Это Романцев в большей степени, его футбол. Сейчас футбол, который симпатизирует, мне очень нравится, тот же Гвардиола. Мне больше близка, наверное, философия российских тренеров, Романцева в частности. Юлия Силипицкая:

То, что с «МЛ» случилось, это вообще история фееричная, это сказочная история? Михаил Мартинович:

Возможно, даже где-то и сказочная история, но она произошла из-за того, что руководитель очень заинтересован в футболе, очень любит футбол. Юлия Силипицкая:

Один? Михаил Мартинович:

Ну, возможно, и не один. Юлия Силипицкая:

Один в поле не воин. Михаил Мартинович:

И его заинтересованность, одержимость даже, можно сказать, футболом.