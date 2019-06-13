Как в конфету попадает начинка? Мастер-класс по изготовлению сладостей проводят в музее Ивенца

Корреспонденты программы программе «Центральный регион» посетили Ивенецкий музей традиционной культуры. Многие помнят Ивенецкую кондитерскую фабрику – крупнейшего производителя карамели, помадных, молочных, шоколадных конфет, суфле, глазированных вафель, других сладостей и сувениров. В прошлом году фабрики не стало, однако вкус продукции белорусы, наверняка, не забудут.

Сохранить в истории поможет Ивенецкий музей. Теперь здесь для туристов есть возможность сделать конфеты своими руками вместе с кондитером той самой знаменитой фабрики. Частые гости музея – дети из дома-интерната.

Александр Будырин, воспитанник Ивенецкого дома-интерната:

Мне это очень понравилось. Даже хочу это попробовать сделать. Приятно было смотреть.

Дана Вариго, кондитер:

Дети наши и не задумываются, а как правильно делаются, как, вообще, делаются конфеты. Как в конфету попадает начинка. Вот мы и решили показать, как делаются конфеты. Это наш первый шаг. В последующем мы хотим показать мастер-класс по изготовлению леденцовой карамели на палочке.