«Боимся упасть в ямы внутри подъезда, берём детей на руки». Капремонт дома на Либкнехта идёт 3 года

Капремонт длиною в вечность! Жители дома на Карла Либкнехта устали обивать пороги инстанций! После мучительных хождений люди обратились на «горячую» линию программы «Добро пожаловаться». Ремонт в их доме длится 3 года! Но вместо долгожданного апгрейда – осыпавшаяся штукатурка, ямы, оголённые провода. Хаосу и беспорядку конца и края нет!

Жительница дома на Карла Либкнехта, 122:

Никто ничего не знает, никто ничего не делает. Ямы везде в подъездах, унитазы болтаются. Константин Дудник:

Ремонт начался по факту в марте 2018 года. Начали бестолково – в минусовую погоду начали укладывать кровлю. Протекла у людей на верхних этажах кровля, затапливало квартиры.

По плану, капремонт в доме должны были закончить ещё год назад! Но вместо этого строители разгромили здание, а жильцов оставили наедине с бедой. Константин Дудник:

У нас в квартире штробили проводку по подъезду и проштробили насквозь ванну.

Антонина Бурец:

Мы считаем, что эти деньги, отпущенные на капитальный ремонт, надо проверить.

Анжелика Ермилович:

Кто будет делать дальше? Я тоже хочу у себя дома доделать ремонт. Никто ничего даже и не чешется.

Замена коммуникаций – тоже головная боль. Свободный график отключения воды и нескончаемая замена труб уже довела полдома до белого каления!

Игорь Богук:

Долгое время были без воды, без канализации. Зимой начали разбивать нам дороги. То есть здесь было ни пройти, ни проехать. Входим в подъезд и боимся упасть в ямы, которые внутри подъезда. Берём детей на руки.

Антонина Бурец:

Как открыли трубы для парового отопления, так они и стоят – вот эта дыра. Ребёнок один упал, бежал с детского сада. Измученные люди показывают съёмочной группе СТВ, во что превратился их двор и подъезды. Бесконечные нагромождения, дыры в полу и вечный бардак. Не дом, а свалка!

Анжелика Ермилович:

Состояние подъезда вы видите: ужасающее. Это в центре города, где живут не бомжи, а нормальные люди. И сейчас в жировке продолжают включать суммы, причем немалые, но никто ничего не делает. Куда только не обращались жители с криком о помощи – но всё, как об стенку горох. Чтобы помочь разобраться в ситуации, корреспонденты нашей программы сами идут в ЖЭУ.

Роман Ноздрачёв, директор ГП «ЖЭУ-3 Московского района г. Минска»:

Погуляйте, говорю! Там ещё ничего не сдано! Я не знаю! Так и не получив ответов, съёмочная группа направляется в ЖКХ. Там проливают свет – ремонт повис из-за того, что подрядчик исчез в неизвестном направлении!

Алеся Чистая, начальник отдела капитального ремонта «ЖКХ №1 Московского района г. Минска»:

В ноябре 2017 года был заключён договор на проведение капитального ремонта жилого дома по улице Карла Либкнехта, 122. Подрядная организация была определена «Полистар-групп». Данная организация, неоднократно нарушая сроки производства работ, отставала от графика. В связи с этим, было принято решение, чтобы с данной подрядной организацией расторгнуть договор.

Но от такого чистосердечного признания жильцам ни жарко, ни холодно! Ведь эту разруху им приходится видеть каждый день! Чтобы хоть как-то облегчить жизнь, люди сами соорудили деревянные поддоны, чтобы можно было попасть в подъезд. Но оголённая проводка не даёт покоя.

Жительница дома на Карла Либкнехта, 122:

Провода висят, а меня один раз чуть током не ударило, как пыхнуло. Я хорошо – вовремя отскочила. После этого поставили выключатель, но он тоже висит на проводках, болтается.

Алеся Чистая:

Есть, конечно, момент, что в своё время подрядная организация вскрыла проводку, вскрыла подпольные каналы, так как дом не подвальный. Очень тяжело, я понимаю, жить людям в такой обстановке.

Бесконечная переписка с коммунальщиками ничего не дала. В ЖКХ уверяют – они не раз объявляли тендер на кампремонт! Но никому из подрядчиков он и даром не нужен!

Константин Дудник:

На обращения в ЖЭС и ЖКХ №1 Московского района мы получаем постоянно отписки, о том, что будет проведён тендер и по итогу тендера будет определён подрядчик, который будет заканчивать ремонт.