«Возможность папе поближе узнать ребёнка»: в Минске набирает популярность соцпроект «ПапаЗал»

Новости Беларуси. Быть примером! Новый социальный проект для детей и отцов «ПапаЗал» набирает популярность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Развивающая физкультура и общение, а также обмен опытом отцовства. Совершенно бесплатно минчане могут приобщиться к здоровому образу жизни каждые выходные. Правда, есть несколько условий: нужно быть молодым папой до 31-го года, работать в своем районе и быть активистом БРСМ. В столице работают уже семь подобных клубов.

Владимир Кот:

Стараемся посещать такие мероприятия, где с самого раннего возраста можно попробовать какие-то физические нагрузки.

Руслан Абрамович:

Это просто возможность папе поближе узнать ребенка, ребенку – как-то увидеть с другой стороны папу.

Василий Пашкевич, второй секретарь Партизанского районного комитета БРСМ:

С головы до ног мы начинаем разминать все наше тело. После этой разминки мы немножко передыхаем и делаем небольшие беговые упражнения. То есть мы во время бега поднимаем коленочки, разминаем ножки, делаем какие-то поворотики.

Ирина Жук, первый секретарь Партизанского районного комитета БРСМ:

Если получится, что захотят и мамы такой проект организовать, мы, конечно же, рассмотрим это предложение и, возможно, организуем «клуб по интересам номер два».