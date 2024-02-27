Как выполняют поручения Лукашенко вузы Гомельской области – посмотрели на успешные примеры

Подготовка востребованных в экономике специалистов, практикоориентированность в обучении, закрепляемость выпускников на первых рабочих местах. Такие задачи стоят перед вузами страны. На недавнем совещании глава государства указал на недоработки в сфере высшего образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ректоры вузов услышали и реагируют. Один из успешных примеров изучила корреспондент Анна Корольчук.

В 2023 году Гомельский завод литья и нормалей принял на работу около 200 молодых специалистов. Если раньше средний возраст его работников составлял 47 лет, сейчас он приближается к 40. По мнению руководства, динамично развиваться без обновления коллектива невозможно. Для этого год назад на базе предприятия решили открыть филиал двух кафедр технического университета имени Сухого. Теперь будущие инженеры получают опыт прямо в цехах.

Тандем науки и промышленности приносит двойную выгоду – вуз помогает предприятию с инновационными разработками. А базовые кафедры стали эффективным инструментом для создания кадрового резерва завода. Лучших студентов сначала берут на заметку, затем – на работу.

Юлия Стельмашок, заместитель начальника отдела кадров Гомельского завода литья и нормалей:

Наше предприятие готово открывать двери для молодых специалистов изначально на практику, а потом мы рассматриваем возможности дальнейшего трудоустройства молодых специалистов. Даем направление на распределение к нам, на наше предприятие. И способствуем всем, чтобы молодые специалисты задерживались именно на нашем предприятии.

На Совете ректоров Гомельской области этому примеру поставили отличную оценку – к такой форме сотрудничества должны стремиться и другие. Когда теория совмещена с практикой, эффективность подготовки будущих специалистов гораздо выше. Приступая к своим обязанностям на первом рабочем месте, вчерашние студенты чувствуют себя увереннее и понимают тонкости процесса. Готовить кадры под потребность отечественного реального сектора – одно из поручений, которые озвучил глава государства на недавнем совещании с ректорами.

Светлана Лебедева, ректор Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации:

Наши университеты всегда идут по пути согласования программ с ведущими предприятиями и специалистами на этих предприятиях. Например, наш торгово-экономический университет любую программу совета университета согласовывает в первую очередь с нанимателями, будущими работодателями наших студентов. Обязательно один из рецензентов является как раз практиком.

Юрий Самодум, первый проректор Белорусского государственного университета транспорта:

Мы решаем вопрос, чтобы это была не просто практика, а самый оптимальный вариант – оплачиваемая практика. Тогда практиканты мало того что постигают азы профессии, они чувствуют ответственность за свой труд, потому что сдают его так же, как и работники предприятия. Это тот момент, который позволит реализовать практическую составляющую более качественно.