В Беларуси вступили в силу изменения в правилах ценообразования. Нововведение коснулось мясо-молочной продукции, кондитерских изделий и пищевого сырья, свежих овощей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы поднять цены на эти товары, нужно получить разрешение от государства и предоставить специальной комиссии обоснование с доказательством экономической необходимости такого шага. Все это делается для защиты прав потребителей и стабилизации ситуации на рынке. При этом документ предусматривает и послабления: отменена процедура согласования цен на белорусскую продукцию, предназначенную для экспорта. Также производителям импортных непродовольственных товаров разрешено предлагать магазинам стимулирующие выплаты за крупные партии.

Анастасия Касымова, заместитель начальника аналитического управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Производители направляют пакет документов о согласовании повышения отпускных цен в адрес государственных органов и организаций в подчинении или системы, в которые они входят. Иные юридические лица, индивидуальные предприниматели направляют пакет документов в соответствующие областные исполнительные комитеты и Минский горисполком. Государственные органы и организации вносят пакет документов на рассмотрение в МАРТ. Одновременно с пакетом документов государственные органы и организации направляют ходатайство о рассмотрении вопроса о повышении цен и заключение о целесообразности либо нецелесообразности такого повышения.

Напомним, дополнительный этап в согласовании повышения отпускных цен на отдельные виды товаров действует с июня, теперь же утвержден соответствующий регламент. Подробно ознакомиться с пакетом документов, которые необходимо предоставить комиссии, производители могут на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли.