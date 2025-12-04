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В Беларуси вступили в силу изменения в правилах ценообразования

04 декабря 2025 11:14
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В Беларуси вступили в силу изменения в правилах ценообразования. Нововведение коснулось мясо-молочной продукции, кондитерских изделий и пищевого сырья, свежих овощей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси вступили в силу изменения в правилах ценообразования-2

Чтобы поднять цены на эти товары, нужно получить разрешение от государства и предоставить специальной комиссии обоснование с доказательством экономической необходимости такого шага. Все это делается для защиты прав потребителей и стабилизации ситуации на рынке. При этом документ предусматривает и послабления: отменена процедура согласования цен на белорусскую продукцию, предназначенную для экспорта. Также производителям импортных непродовольственных товаров разрешено предлагать магазинам стимулирующие выплаты за крупные партии.

В Беларуси вступили в силу изменения в правилах ценообразования-4

Анастасия Касымова, заместитель начальника аналитического управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Производители направляют пакет документов о согласовании повышения отпускных цен в адрес государственных органов и организаций в подчинении или системы, в которые они входят. Иные юридические лица, индивидуальные предприниматели направляют пакет документов в соответствующие областные исполнительные комитеты и Минский горисполком. Государственные органы и организации вносят пакет документов на рассмотрение в МАРТ. Одновременно с пакетом документов государственные органы и организации направляют ходатайство о рассмотрении вопроса о повышении цен и заключение о целесообразности либо нецелесообразности такого повышения.

Напомним, дополнительный этап в согласовании повышения отпускных цен на отдельные виды товаров действует с июня, теперь же утвержден соответствующий регламент. Подробно ознакомиться с пакетом документов, которые необходимо предоставить комиссии, производители могут на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

# Министерство торговли Республики Беларусь

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