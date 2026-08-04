Межрегиональная Паралимпиада прошла в Червене

В соревнованиях участвовали 48 спортсменов из 8 команд, в том числе новички. Атлеты состязались в дартсе, корнхоле, джакколо, легкоатлетических дисциплинах, а кульминацией стала командная эстафета – она показала и физическую подготовку, и умение действовать сообща.

Сергей Орловский, инструктор адаптивной физической культуры Стародорожского территориального центра социального обслуживания населения: Наша команда со Старых Дорог. Мы впервые на этих соревнованиях. Мы действительно готовились с ребятами. Около двух недель, но это не каждый же день получается. Но какие-то элементы, как, допустим, кольцеброс, эстафета чуть-чуть, мы что-то пробовали делать.

Лидия Щетинко, директор Червенского территориального центра социального обслуживания населения:

Паралимпиада проводится именно с целью социализации людей с ограниченными возможностями, для того чтобы они почувствовали командный дух, дух соперничества. Это люди, которые действительно сегодня нуждаются в том, чтобы рядом с ними были равные, чтобы они видели и понимали, что сегодня соревнования могут проводиться и они организованы именно для этой категории. Они чувствуют плечо тех, кто с ними находится в отделениях социальной реабилитации и абилитации.

Паралимпиада остается главным спортивным событием для этой категории граждан. В течение года центры соцобслуживания проводят и другие мероприятия.