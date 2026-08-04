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В Минске ко Дню города откроется зона семейного досуга

04 августа 2026 07:52
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В столице ко Дню города откроется зона семейного досуга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске ко Дню города откроется зона семейного досуга-2

На набережной у Слепянской водной системы установят качели, интерактивные и информационные стенды. Район активно озеленяют: в 2026 году высажено около 450 тысяч деревьев и свыше 9 тысяч кустарников. 

В Минске ко Дню города откроется зона семейного досуга-4

Виталий Веселов, директор Зеленстроя Партизанского района Минска:
Наверное, это наши такие цифры по району, которых мы ежегодно придерживаемся. Поэтому не зря наш район считается самым озелененным, несмотря что он самый техничный. То есть очень много заводов, очень много всяких баз производственных. Но при этом, при всем мы стараемся держать пальму первенства самого озелененного района города Минска.

Ранее в районе открылась зона отдыха «Парк медицины»: обновлены пешеходные маршруты, установлены скамейки, смонтированы тренажеры, модернизирована воркаут-площадка и детская игровая зона.

# Виталий Веселов

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