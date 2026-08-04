Установлены 9 убийств и 2 покушения. СК завершил расследование уголовного дела «лифтера»
Главное следственное управление завершило расследование одного из самых тяжелых уголовных дел прошлых лет. Следователи совместно с уголовным розыском и судебными экспертами установили: обвиняемый причастен к 9 убийствам и 2 покушениям, совершенным с особой жестокостью и сопряженным с насильственными действиями сексуального характера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Преступления происходили с 1996 по 1999 год в Могилевской, Витебской и Минской областях. Мужчина выслеживал девочек-подростков и молодых женщин у многоэтажек, заходил за ними в подъезды и нападал в лифтах, на лестничных площадках и крышах. В случаях сопротивления убивал. Еще пять нападений совершил с целью хулиганских и сексуальных действий.
Александр Агафонов, начальник главного следственного управления Следственного комитета Беларуси:
В ходе расследования следователями проведен системный анализ и сопоставление значительного массива материалов уголовных дел конца 1990-х – начала 2000-х годов. Предметом детальной оценки стали протоколы первоначальных осмотров мест происшествий, заключение ранее проведенных судебных экспертиз, изъятые вещественные доказательства. Допрошены потерпевшие, законные представители погибших, а также многочисленные свидетели. Проведены с участием обвиняемого проверки показаний на месте, результаты которых сопоставлены с данными первичных осмотров и заключениями судебных экспертиз. Сотрудниками органов внутренних дел осуществлен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, позволивший включить злоумышленников в перечень лиц, подлежавших постановке на учет и отбору генетического материала для сравнительного исследования.
Ключевым стало применение новейших методик: эксперты восстановили полный геном преступника по фрагментам биологических следов, собранных почти 30 лет назад. Обвинение предъявлено по ряду статей, предусматривающих наказание вплоть до пожизненного заключения или смертной казни. Расследование завершено, материалы переданы прокурору. Следственный комитет анонсировал специальный репортаж о деталях работы следователей, оперативников и экспертов.