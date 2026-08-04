Установлены 9 убийств и 2 покушения. СК завершил расследование уголовного дела «лифтера»

Главное следственное управление завершило расследование одного из самых тяжелых уголовных дел прошлых лет. Следователи совместно с уголовным розыском и судебными экспертами установили: обвиняемый причастен к 9 убийствам и 2 покушениям, совершенным с особой жестокостью и сопряженным с насильственными действиями сексуального характера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Преступления происходили с 1996 по 1999 год в Могилевской, Витебской и Минской областях. Мужчина выслеживал девочек-подростков и молодых женщин у многоэтажек, заходил за ними в подъезды и нападал в лифтах, на лестничных площадках и крышах. В случаях сопротивления убивал. Еще пять нападений совершил с целью хулиганских и сексуальных действий.

Александр Агафонов, начальник главного следственного управления Следственного комитета Беларуси:

В ходе расследования следователями проведен системный анализ и сопоставление значительного массива материалов уголовных дел конца 1990-х – начала 2000-х годов. Предметом детальной оценки стали протоколы первоначальных осмотров мест происшествий, заключение ранее проведенных судебных экспертиз, изъятые вещественные доказательства. Допрошены потерпевшие, законные представители погибших, а также многочисленные свидетели. Проведены с участием обвиняемого проверки показаний на месте, результаты которых сопоставлены с данными первичных осмотров и заключениями судебных экспертиз. Сотрудниками органов внутренних дел осуществлен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, позволивший включить злоумышленников в перечень лиц, подлежавших постановке на учет и отбору генетического материала для сравнительного исследования.