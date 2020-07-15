Как учреждения образования готовят к новому учебному году? Рассказываем на примере гимназии в Вилейке

Новости Беларуси. Образовательные учреждения Минской области подпишут паспорта готовности к началу августа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это означает, что в ближайшее время ремонт будет завершен в школах и детских садах. Они изменятся как снаружи, так и изнутри. А еще объекты проверят на безопасность.