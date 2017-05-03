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С 4 мая проездные в Минске будут действовать 60 дней

03 мая 2017 18:43
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Новости Беларуси. В Минске увеличили срок действия проездных.

Билеты на 10 и 20 поездок будут действительны 60 дней.

Раньше их использовали примерно месяц. А вот на цене проездных такое увеличение не отразится, стоимость останется прежней.

С 4 мая проездные в Минске будут действовать 60 дней -1

Нововведение вступает в силу 4 мая.

Поэтому билеты, купленные до 4 мая, можно использовать, как и раньше, только 30 дней. По мнению специалистов, такие изменения должны улучшить качества обслуживания пассажиров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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