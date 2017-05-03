С 4 мая проездные в Минске будут действовать 60 дней

Новости Беларуси. В Минске увеличили срок действия проездных.
Билеты на 10 и 20 поездок будут действительны 60 дней.
Раньше их использовали примерно месяц. А вот на цене проездных такое увеличение не отразится, стоимость останется прежней.
Новости Беларуси. В Минске увеличили срок действия проездных.
Билеты на 10 и 20 поездок будут действительны 60 дней.
Раньше их использовали примерно месяц. А вот на цене проездных такое увеличение не отразится, стоимость останется прежней.
Нововведение вступает в силу 4 мая.
Поэтому билеты, купленные до 4 мая, можно использовать, как и раньше, только 30 дней. По мнению специалистов, такие изменения должны улучшить качества обслуживания пассажиров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.