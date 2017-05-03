В Детской инфекционной больнице открылся новый корпус, оснащенный блоком для магнитно-резонансной томографии

Новости Беларуси. В Городской детской инфекционной больнице открылся новый лечебный корпус, оснащенный блоком для магнитно-резонансной томографии. Современное оборудование позволит обследовать даже самых маленьких пациентов, а его информативность поможет в постановке точных диагнозов. Новый корпус отличается повышенным комфортом.

Юные пациенты вместе с родителями разместятся в одноместных и двухместных палатах.

Постарались добавить и красок в интерьер. Открытие такого лечебного корпуса, безусловно, пойдет на пользу маленьким белорусам.