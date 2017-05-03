В Детской инфекционной больнице открылся новый корпус, оснащенный блоком для магнитно-резонансной томографии

Новости Беларуси. В Городской детской инфекционной больнице открылся новый лечебный корпус, оснащенный блоком для магнитно-резонансной томографии. Современное оборудование позволит обследовать даже самых маленьких пациентов, а его информативность поможет в постановке точных диагнозов. Новый корпус отличается повышенным комфортом.
Юные пациенты вместе с родителями разместятся в одноместных и двухместных палатах.
Постарались добавить и красок в интерьер. Открытие такого лечебного корпуса, безусловно, пойдет на пользу маленьким белорусам.
Марина Соколова, главный врач Городской детской инфекционной клинической больницы:
Этот корпус создан, прежде всего, для улучшения условий пребывания детей в стационаре. Это очень важно – в какие палаты будет госпитализирован маленький ребенок (обычно с мамой).
От уровня комфорта снимается напряжение, ребенок немного успокаивается. Поэтому я говорю, что стены лечат.
Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:
В городе принята программа по развитию здравоохранения на 2016-2020 годы, где определен четкий перечень объектов, которые мы будем делать. Поддержим эту программу и настроены ее выполнить, чтобы жители столицы получали качественное медицинское обслуживание. В том числе и дети.
Новый лечебный корпус может принять до 240 пациентов.
На этом реконструкция больницы не заканчивается. В планах – ремонт еще одного блока, в котором в будущем появится амбулаторный городской диагностический центр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.