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Как связаны объекты ЦРУ в Литве и кризис миграции на литовской границе? Мнение Андрей Лазуткина

03 августа 2021 16:02
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После того, как Байден на прошлой неделе заявил о полном выводе американских войск не только из Афганистана, но еще и из Ирака, поток беженцев, идущий через Литву, может возрасти в разы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О том, как связаны объекты ЦРУ в Литве и нынешний кризис миграции на литовской границе, рассказывает Андрей Лазуткин.

Как связаны объекты ЦРУ в Литве и кризис миграции на литовской границе? Мнение Андрей Лазуткина-1

Андрей Лазуткин, политолог:
При Байдене в ЦРУ произошли серьезные изменения. Теперь там работают над имиджем организации и снимают вот такие душевные ролики о своих сотрудниках.

Как связаны объекты ЦРУ в Литве и кризис миграции на литовской границе? Мнение Андрей Лазуткина-4

Когда я жил в маленьком южном городке и был геем, мне повезло, что у меня была замечательная и понимающая семья. Я всегда боялся, что я не смогу обсуждать свою личную жизнь на работе. Каково же было мое удивление, когда я давал присягу в ЦРУ и заметил радугу на шнурке тогдашнего директора. Инклюзивность – это главная ценность. Офицеры всех рангов усердно работают над тем, чтобы каждый человек, независимо от его пола, гендерной принадлежности, расы, сексуальной ориентации мог самореализоваться.

Как связаны объекты ЦРУ в Литве и кризис миграции на литовской границе? Мнение Андрей Лазуткина-7

Андрей Лазуткин:
Ну, как говорится, кому сейчас легко. Но потом не удивляйтесь, почему в руководство польского Telegram-канала набрали ребят с определенной половой ориентацией. То, что раньше было просто удобным основанием для вербовки, теперь стало прогрессивным и правильным. Но смотрите, как хитро действуют американцы: вы не можете шантажировать такого сотрудника, поскольку на работе о нем и так все известно. Но, правда, не думайте, что на этой службе он куда-то далеко продвинется. Наш друг Степан Путило не даст соврать.

А как же связаны наши замечательные страны-соседи и все то же ЦРУ? Многим, конечно, может показаться случайным, что основной эмигрантский центр оппозиции был организован в Вильнюсе. Ну, так получилось. Между тем, в 2004 году Литва вступила в НАТО, а уже в 2005-м начала размещать у себя секретные американские объекты. Самый известный из них – это объект в поселке Антавиляй в 20 километрах от Вильнюса. Американцы называют такие объекты центрами допроса.

Как связаны объекты ЦРУ в Литве и кризис миграции на литовской границе? Мнение Андрей Лазуткина-10

Но теперь есть шанс, что властям Литвы все же придется ответить. Европейский суд по правам человека начал слушания по заявлению гражданина Саудовской Аравии Абу Зубайды, которого ЦРУ считает членом «Аль-Каиды», одним из главных организаторов теракта 11 сентября. Зубайда, в свою очередь, рассказал о том, как в литовской тюрьме его пытали, применяя в том числе ставший визитной карточкой американских спецслужб метод утопления. Вложенные деньги, впрочем, не пропадут зря. Литовский департамент госбезопасности – это здание сейчас на его балансе – передал его Имущественному банку, который, судя по всему, уже занимается продажей. Вырученные деньги потратят на нужды литовских спецслужб.

Как связаны объекты ЦРУ в Литве и кризис миграции на литовской границе? Мнение Андрей Лазуткина-13

Андрей Лазуткин:
После скандала тюрьму расформировали. Но как минимум такие же центры допроса были созданы на территории Польши и Румынии. И это не выдумки телеканала СТВ, это факты, которые были установлены Европейским судом по правам человека в 2018 году. Собственно, а что же происходило на территории этих замечательных объектов? Поскольку мы туда проникнуть не можем, давайте посмотрим на аналогичные заведения, например, в Ираке.

Как связаны объекты ЦРУ в Литве и кризис миграции на литовской границе? Мнение Андрей Лазуткина-16

На этих кадрах иракские военнослужащие подвергают заключенного пытке, известной как страппадо [англ. – strappado – прим. ред.]. С каждой минутой боль усиливается до немыслимых пределов. На спину заключенного специально положили груз, чтобы усугубить его мучения. Через час таких пыток жертва, как правило, умирает в чудовищных муках.

Как связаны объекты ЦРУ в Литве и кризис миграции на литовской границе? Мнение Андрей Лазуткина-19

Андрей Лазуткин:
Собственно, вот он – тот порядок, который обеспечили американцы с помощью местных. Теперь американским солдатам не надо мараться, граждане Ирака сами пытают и режут друг друга. А между тем добрый дедушка Байден продолжает раздавать подарки. На прошлой неделе было заявлено, что американцы полностью выводят войска не только из Афганистана, но еще и из Ирака. Там они оставляют после себя вот такие местные формирования, которые вы видели на пленке. Как вы думаете, насколько они будут эффективны без американцев? Ведь придется не руки выкручивать безоружным людям, а воевать с радикальным подпольем. Так что будет ли устойчива власть в Ираке без американцев, и не побегут ли эти люди сначала к нам, а потом в Литву – большой вопрос.

Как связаны объекты ЦРУ в Литве и кризис миграции на литовской границе? Мнение Андрей Лазуткина-22

Андрей Лазуткин:
Ну, то есть Литва, которая совсем недавно помогала ЦРУ пытать людей из Ирака и Афганистана, теперь будет принимать родственников этих людей у себя. Причем сейчас границу с Литвой переходят, можно сказать, обычные туристы. А завтра это могут быть члены иракских вооруженных формирований, когда там начнут разбегаться местная армия и полиция.

Поэтому если Литовская Республика хочет быстрых улучшений для себя, действовать надо более решительно. Как минимум, с территории Литвы должны исчезнуть те подрывные центры, которые сегодня работают против нас. И кто знает – может быть, тогда бывшие иракские военные с боевым опытом не поедут в Беларусь, чтобы потом перейти на территорию братской Литвы.

Ну а с вами были Андрей Лазутки и выпуск «Занимательной политологии».

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Лазуткин # Джо Байден # Степан Путило # Абу Зубайда # Фотофакт

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