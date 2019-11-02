В День памяти предков в Минске к местам захоронений организовали дополнительный транспорт: какие есть маршруты

Новости Беларуси. День памяти предков, или так называемые Осенние Деды отмечают 2 ноября в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В храмах проводят службы, а люди идут на кладбища, зажигают свечи, убирают могилы умерших родственников. В связи с этим к местам захоронений организован дополнительный общественный транспорт.

Так, в столице сегодня проще добраться до Северного, Колодищанского, Чижовского, Западного и Михановичского кладбищ. Точки отправления автобусов – ближайшие диспетчерские станции. Основной пассажиропоток на себя взяли пункты Карбышева, Карастояновой, Уручье-2, Чижовка, Автозаводская и Юго-Западная. Автобусы будут курсировать до 17 часов.