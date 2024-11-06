Как стать пилотом? Пообщались с курсантами Академии авиации

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Назар Бычковский, курсант Белорусской государственной академии авиации:

В нашей стране открылось обучение на пилота как раз подстать моего выпуска, и я понял, что это знак. И пошел строго сюда. Не рассматривал никакую другую специальность, запасных вариантов не было, только сюда, попал на бюджет. Сдал английский, русский, математику. Конечно, у нас самое главное – это комиссия врачебно-летная и вступительный экзамен по физической культуре.

Третий год он учится на пилота гражданской авиации. И с каждым днем все больше грезит небом. Этим летом во время практики парень впервые сел за штурвал самолета. 42 часа налета и, как результат, лицензия частного пилота. Готовился на специальном тренажерном комплексе.

Сергей Стойко, начальник авиационного научно-технического центра Белорусской государственной академии авиации:

На данном комплексе можно отработать стандартные виды полета, взлет, посадка, полет по маршруту. Сымитировать различные виды отказов: отказ двигателя, отказ системы навигации. Также мы можем сымитировать различные погодные условия.

А этот курсант о небе слышал с малых лет. Он из династии пилотов, причем в четвертом поколении.

Илья Трофимов, курсант Белорусской государственной академии авиации:

Мой отец пилот, мой дед пилот, и мой прадед был вертолетчиком. Поэтому я с детства, можно сказать, живу в авиации, и это часть моей жизни неотъемлемая.

И разве может внук командира эскадрильи выбрать для себя другой путь? Пример для подражания и родной отец – командир воздушного судна, который уже налетал более 13 тысяч часов. Стать пилотом гражданского воздушного судна сегодня могут и представительницы прекрасного пола.