Фестиваль «Неманская весна» проходит на Августовском канале

Новости Беларуси. Шоу пиратов и заплывы на байдарках. На Августовском канале официально открыли водный туристический сезон.

Традиционный старт дал фестиваль «Неманская весна».

Первыми испытали водную гладь спортсмены из Беларуси, Польши, России и Украины – всего более 300 участников. Жители Евросоюза оценили преимущества безвизового въезда в Гродненскую область. Река Осташанка славится своим экстремальным маршрутом и ежегодно привлекает профессионалов и любителей из разных стран. Своим сложным рельефом она обязана бобрам, которые поработали над прибрежными деревьями.

Именно это животное и стало символом праздника – на фестивале представили скульптуру.

Николай Ясюк, участник фестиваля:

Мы и не знали, что здесь может быть такие условия для занятий водным туризмом. Очень такая трасса не простая, но именно она для спортсменов очень интересная.