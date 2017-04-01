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Фестиваль «Неманская весна» проходит на Августовском канале

01 апреля 2017 14:45
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Новости Беларуси. Шоу пиратов и заплывы на байдарках. На Августовском канале официально открыли водный туристический сезон.

Традиционный старт дал фестиваль «Неманская весна».

Первыми испытали водную гладь спортсмены из Беларуси, Польши, России и Украины – всего более 300 участников. Жители Евросоюза оценили преимущества безвизового въезда в Гродненскую область. Река Осташанка славится своим экстремальным маршрутом и ежегодно привлекает профессионалов и любителей из разных стран. Своим сложным рельефом она обязана бобрам, которые поработали над прибрежными деревьями.

Именно это животное и стало символом праздника – на фестивале представили скульптуру.  

Николай Ясюк, участник фестиваля:
Мы и не знали, что здесь может быть такие условия для занятий водным туризмом. Очень такая трасса не простая, но именно она для спортсменов очень интересная.

Фестиваль «Неманская весна» проходит на Августовском канале-1

С установлением безвизового режима, Гродненская область бьёт все рекорды посещаемости туристами.

Только в прошлые выходные зафиксировано более 700 иностранцев на Августовском канале.

Организаторы уверены: с открытием водного сезона эта цифра будет только расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Молодежные фестивали # Фотофакт # Николай Ясюк

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