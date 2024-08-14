Прямой эфир

Как создаются белорусские традиционные сувениры? Показываем оригинальные работы

14 августа 2024 12:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Алина Трус, корреспондент:
Белорусская культура самобытна и динамична. Она формировалась столетиями. Славится своей обрядностью и нравственностью. Белорусы бережно хранят наследие и отражают его в искусстве.

Как создаются белорусские традиционные сувениры? Показываем оригинальные работы-1

На прилавках эксклюзивные сувениры. Каждое изделие – единственное в своем роде. Все ручной работы. Соблюдены многовековые традиции. У наших предков особым почетом пользовалось соломоплетение. Материал для ремесла был недорогой, добывался легко. Из него получались красивые игрушки и загадочные обереги.

Как создаются белорусские традиционные сувениры? Показываем оригинальные работы-4

Наталья Ставинова, специалист методического фонда Научно-производственного республиканского унитарного предприятия белорусских народных ремесел:
Сжиналась рожь – она еще такая была несозревшая, а полузеленая. Ее выкладывали на солнце. Она выбеливалась. И можно было из нее плести всевозможные вещи. Очень популярными были пауки. Они и сейчас популярны. Вообще, его вывешивали в красный угол, когда семья собиралась за столом, от всех шло такое тепло, и паук все время вращался. И всем казалось, что он собирает на себя какую-то отрицательную энергию.

Подробности в видео.

# Сувениры # общество # Алина Трус

Другие новости рубрики

Все новости
Находят людей под завалами и в лесу. Вот как готовят служебных собак к поисково-спасательным операциям
14 августа 2024 11:59

Находят людей под завалами и в лесу. Вот как готовят служебных собак к поисково-спасательным операциям

На портале «Е-паслуга» появится 130 новых сервисов
14 августа 2024 11:45

На портале «Е-паслуга» появится 130 новых сервисов

В Беларуси продолжается заготовка сельхозпродукции – сейчас закупают яблоки
14 августа 2024 11:17

В Беларуси продолжается заготовка сельхозпродукции – сейчас закупают яблоки