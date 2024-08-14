Как создаются белорусские традиционные сувениры? Показываем оригинальные работы

Наталья Ставинова, специалист методического фонда Научно-производственного республиканского унитарного предприятия белорусских народных ремесел:

Сжиналась рожь – она еще такая была несозревшая, а полузеленая. Ее выкладывали на солнце. Она выбеливалась. И можно было из нее плести всевозможные вещи. Очень популярными были пауки. Они и сейчас популярны. Вообще, его вывешивали в красный угол, когда семья собиралась за столом, от всех шло такое тепло, и паук все время вращался. И всем казалось, что он собирает на себя какую-то отрицательную энергию.

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