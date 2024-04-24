Как составить финансовый план и грамотно распоряжаться деньгами? Эксперты дали несколько советов
Валерия Яскевич, корреспондент:
Это мне на туфли, это на платье, а это на чашечку кофе. Иногда возникает чувство, что деньги пропадают непонятно куда. Структурировать свой бюджет поможет финансовый план.
Это алгоритм достижения денежных целей. При его составлении важно учитывать все: доходы, расходы, долги и сбережения.
Анастасия Шляпо, финансовый консультант:
Если у нас нет финансового плана, если у нас нет цели, к которой мы идем, то все наши взаимоотношения превращаются в хаотичные. Именно взаимоотношения с деньгами. Значит, никакого результата у нас в принципе не будет. Существует огромное количество программ, которые помогают человеку с этим финансовым планом. Либо на сегодня уже очень многие обращаются к финансовым советникам.
Ирина Каптур, финансовый эксперт:
У целей есть три важных характеристики: должна быть стоимость цели, то есть цена, вторая характеристика – это срок. Например, мы хотим накопить на первоначальный взнос на квартиру через пять лет. И третья: мы определяем, какие мы финансовыми инструментами будем пользоваться. Например, мы будем откладывать на депозит наши денежные средства и накапливать под определенную процентную ставку. Мой финансовый план помог мне накопить на трехкомнатную квартиру в Минске с помощью финансовых инструментов.
К финансовым инструментам относят акции, облигации и множество других способов накопления. Именно это и помогает не откладывать наши мечты в долгий ящик. Но иногда мы воспринимаем деньги как нечто враждебное, постоянно осложняющее нам жизнь. Поэтому стоит поработать и с мышлением. На самом деле деньги – это всего лишь инструмент, и осознание этого поможет вам взять свои финансы под контроль.
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