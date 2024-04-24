Как составить финансовый план и грамотно распоряжаться деньгами? Эксперты дали несколько советов

Валерия Яскевич, корреспондент:

Это мне на туфли, это на платье, а это на чашечку кофе. Иногда возникает чувство, что деньги пропадают непонятно куда. Структурировать свой бюджет поможет финансовый план. Это алгоритм достижения денежных целей. При его составлении важно учитывать все: доходы, расходы, долги и сбережения.

Анастасия Шляпо, финансовый консультант:

Если у нас нет финансового плана, если у нас нет цели, к которой мы идем, то все наши взаимоотношения превращаются в хаотичные. Именно взаимоотношения с деньгами. Значит, никакого результата у нас в принципе не будет. Существует огромное количество программ, которые помогают человеку с этим финансовым планом. Либо на сегодня уже очень многие обращаются к финансовым советникам.