«Никогда не получится разъединить нас». Гродненчанка о дружбе Беларуси и России

Сотрудничество в разных сферах и героическое прошлое – далеко не все, что объединяет народы Беларуси и России. У многих жителей двух стран крепкие семейные узы. Например, у гродненчанки Людмилы Пенталь сестра живет в соседнем государстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обе профессионально занимаются музыкой. Все из семьи: отец, ветеран войны, будучи мастером на щучинском заводе, на досуге увлекался игрой на музыкальных инструментах, был самородком, мама любила петь. Потому и дочери впитали творчество с детства.

Сегодня Татьяна Антоненко живет в Ставрополе, там развивает белорусскую музыку, а Людмила Пенталь в Гродно состоит в русском обществе и поет в народном ансамбле песни «Гармония». Две сестры – Беларусь и Россия – для них это больше, чем строки песни. Уверены, семейные узы связывают и народы двух стран.

Людмила Пенталь, жительница Гродно:

Я считаю, что эта нить, может быть, самая прочная из всех, которые существуют между другими государствами. Потому что мы родственны душами нашими, нашими взглядами, менталитет наш очень похож. Как бы там ни старался кто, я считаю, что никогда не получится разъединить нас.