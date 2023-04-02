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«Никогда не получится разъединить нас». Гродненчанка о дружбе Беларуси и России

02 апреля 2023 11:19
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Сотрудничество в разных сферах и героическое прошлое – далеко не все, что объединяет народы Беларуси и России. У многих жителей двух стран крепкие семейные узы. Например, у гродненчанки Людмилы Пенталь сестра живет в соседнем государстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Никогда не получится разъединить нас». Гродненчанка о дружбе Беларуси и России-1

Обе профессионально занимаются музыкой. Все из семьи: отец, ветеран войны, будучи мастером на щучинском заводе, на досуге увлекался игрой на музыкальных инструментах, был самородком, мама любила петь. Потому и дочери впитали творчество с детства.  

«Никогда не получится разъединить нас». Гродненчанка о дружбе Беларуси и России-4

Сегодня Татьяна Антоненко живет в Ставрополе, там развивает белорусскую музыку, а Людмила Пенталь в Гродно состоит в русском обществе и поет в народном ансамбле песни «Гармония». Две сестры – Беларусь и Россия – для них это больше, чем строки песни. Уверены, семейные узы связывают и народы двух стран.  

«Никогда не получится разъединить нас». Гродненчанка о дружбе Беларуси и России-7

Людмила Пенталь, жительница Гродно:  
Я считаю, что эта нить, может быть, самая прочная из всех, которые существуют между другими государствами. Потому что мы родственны душами нашими, нашими взглядами, менталитет наш очень похож. Как бы там ни старался кто, я считаю, что никогда не получится разъединить нас.  

«Никогда не получится разъединить нас». Гродненчанка о дружбе Беларуси и России-10

Несмотря на все вызовы извне, белорусско-российские отношения – пример надежной дружбы. Вот и сестры помогают укреплению культурных связей союзных стран.  

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# Беларусь-Россия # общество # Галина Буро # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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