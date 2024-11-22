Подача заявок на международный конкурс «‎Новогоднее чудо – 2024» продлится по 24 ноября

Продолжается прием заявок на Международный конкурс декоративно-прикладного творчества «Новогоднее чудо – 2024». Регистрация продлится по 24 ноября, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Принимаются фотографии творческих работ, выполненных своими руками в любой технике. К участию приглашают всех желающих. Тем временем уже вовсю идет подготовка к главному зимнему празднику. Своя уникальная новогодняя программа пройдет в каждом уголке Минской области. Например, в Пуховичском районе масштабный праздник состоится 17 декабря. Запланировано шествие Дедов Морозов и Снегурочек. А еще новогодний концерт и конкурсы.

Елена Шестакова, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пуховичского райисполкома:

Мы планируем провести районный конкурс на лучшую елку – «Елка-фест». Далее запланировано шествие Дедов Морозов, Снегурочек и сказочных персонажей. Кульминацией праздника станет подведение итогов нашего районного конкурса на украшение фасадов зданий, предприятий, организаций и зажжение главной елки нашего Пуховичского района и всей иллюминации, которая расположена в городе. Маленькая фишечка – сделать резиденцию Деда Мороза.

А 15 декабря стартует благотворительная акция «Наши дети». По традиции представители власти и волонтеры посетят детские интернатные учреждения, дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые растят детей-инвалидов, больницы. Где поздравят и уделят внимание детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.