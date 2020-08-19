Как собирают урожай на севере Беларуси? Передовой опыт аграриев Оршанского района

Новости Беларуси. Витебская область близка к завершению уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Собрать зерновые осталось чуть менее чем на 30 % площадей. В темпах уборки лидирует Оршанский район. Именно здесь намолотили 100 тысяч тонн зерна. А это десятая часть от общего каравая Придвинского края. О передовом опыте аграриев севера страны – Анастасия Бут.

Михаил Гурский на агрокомбинат «Юбилейный» приехал 6 лет назад из Дубровенского района. И ни разу не пожалел, что перевез семью в деревню под Оршей и прочно осел в белорусской глубинке. Работать на земле мужчине не в новинку: с 14 лет он и еще три брата помогали отцу-комбайнеру. А позже все вместе сменили в сельском хозяйстве отца-пенсионера.

Михаил Гурский, механизатор агрокомбината «Юбилейный»:

Хорошее хозяйство, хорошая зарплата, хороший коллектив, в котором и всегда можно поговорить, и помогут, и расскажут все. Жилье предоставляется. Пожалуйста, работаешь 5-6 лет – выкупай, приватизируй, работай дальше. В моих планах приватизация жилья. Остаемся, работаем, живем. Думаю, навсегда. Никуда уже не поеду.

Пятую часть от всех зерновых и зернобобовых Оршанского района убирают аграрии «Юбилейного». В 2020 году планируют намолотить под 30 тысяч. Плюс рапс, горох – урожая точно хватит, чтобы накормить хозяйство. А оно немалое – 29 тысяч свиней и 6 тысяч крупного рогатого скота.

Александр Фирсин, директор агрокомбината «Юбилейный»:

На сегодня все полученное зерно – и рапсовое, и зерновые культуры, горох и бобовые – будет храниться на комбинате. Большой плюс в том, что мы контролируем качество зерна при хранении (все параметры хранения, температурные и тепловые режимы), своевременно организовываем продувку емкостей. Это очень качественное прекрасное зерно для корма.

Анастасия Бут, корреспондент:

Бонус нынешней уборочной кампании – низкая влажность зерна. А значит, что сушить его круглыми сутками, как это делали в предыдущие годы, нет необходимости. Соответственно, каждое хозяйство в Витебской области только на этом пункте расходов экономит сотни тысяч рублей.

На севере страны Орша стабильно выходит в лидеры сразу по ряду показателей. Например, именно здесь первыми в регионе намолотили 100 тысяч тонн зерна. Урожайность тоже на высоте – почти 43 центнера с гектара.

Андрей Рыжиков, заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Оршанского райисполкома:

Во-первых, по Орше принят указ Президента 506-й и постановление № 58. Оршанский район на особом счету. Выделяются бюджетные деньги на покупку удобрений. Вот буквально вчера-сегодня получаем 20 новых комбайнов «Полесье-1218». И так в районе за прошлый год закуплено более 150 единиц разной техники сельскохозяйственной. Людей хватает. Привлекаем из промышленных организаций Орши и Оршанского района. Где-то порядка 50 человек.