ГПК: иностранные журналисты под видом туристов пытались въехать в Беларусь
Новости Беларуси. Иностранным журналистам без аккредитации отказали во въезде в Беларусь. Как заявили в Госпогранкомитете, они пытались попасть в страну под видом туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о 17 представителях зарубежных СМИ, которых 18 августа не пропустили в пункте пропуска Национальный аэропорт Минск.
Все они рассказывали, что их интересует исключительно посещение достопримечательностей. Однако обнаруженные редакционные удостоверения различных телерадиокомпаний, профессиональная аппаратура и крупные суммы наличных денег раскрывали намерения последних осуществлять здесь журналистскую деятельность с нарушением белорусского законодательства.
При этом у прибывших в Беларусь также 18 августа представителей Deutsche Welle и Danmarks Radio проблем с пересечением границы не возникло, поскольку у них была аккредитация МИД нашей страны.