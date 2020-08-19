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ГПК: иностранные журналисты под видом туристов пытались въехать в Беларусь

19 августа 2020 12:22
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Новости Беларуси. Иностранным журналистам без аккредитации отказали во въезде в Беларусь. Как заявили в Госпогранкомитете, они пытались попасть в страну под видом туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Речь идет о 17 представителях зарубежных СМИ, которых 18 августа не пропустили в пункте пропуска Национальный аэропорт Минск.

ГПК: иностранные журналисты под видом туристов пытались въехать в Беларусь-1

Все они рассказывали, что их интересует исключительно посещение достопримечательностей. Однако обнаруженные редакционные удостоверения различных телерадиокомпаний, профессиональная аппаратура и крупные суммы наличных денег раскрывали намерения последних осуществлять здесь журналистскую деятельность с нарушением белорусского законодательства.

ГПК: иностранные журналисты под видом туристов пытались въехать в Беларусь-4

При этом у прибывших в Беларусь также 18 августа представителей Deutsche Welle и Danmarks Radio проблем с пересечением границы не возникло, поскольку у них была аккредитация МИД нашей страны.

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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