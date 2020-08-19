ГПК: иностранные журналисты под видом туристов пытались въехать в Беларусь

Новости Беларуси. Иностранным журналистам без аккредитации отказали во въезде в Беларусь. Как заявили в Госпогранкомитете, они пытались попасть в страну под видом туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о 17 представителях зарубежных СМИ, которых 18 августа не пропустили в пункте пропуска Национальный аэропорт Минск.