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Мингорсовет депутатов организовал ежедневный приём горожан. Куда звонить

19 августа 2020 14:43
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Новости Беларуси. Местные депутаты будут активнее подключаться к решению проблем минчан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мингорсовет депутатов организовал ежедневный приём горожан. Куда звонить-1

Мингорсовет организовал ежедневный прием граждан по различным вопросам. Так, глава Совета депутатов Андрей Бугров принимает минчан ежедневно по предварительной записи. Также обратиться можно и к председателям профильных комиссий.

# Прием граждан # общество # Андрей Бугров # Фотофакт

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