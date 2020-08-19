Мингорсовет депутатов организовал ежедневный приём горожан. Куда звонить

Новости Беларуси. Местные депутаты будут активнее подключаться к решению проблем минчан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мингорсовет организовал ежедневный прием граждан по различным вопросам. Так, глава Совета депутатов Андрей Бугров принимает минчан ежедневно по предварительной записи. Также обратиться можно и к председателям профильных комиссий.