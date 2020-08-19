Дмитрий Гордон сообщил подробности провокации с русскими «наёмниками» в Беларуси

Новости Беларуси. Операцию готовили украинские спецслужбы. В Telegram-канале «Саваничи» появилась информация о том, что известный журналист Дмитрий Гордон сообщил российскому телеканалу «Дождь» схему и некоторые подробности провокации с русскими «наемниками» в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суть в следующем. Во время полета в Стамбул самолет должен был экстренно сесть из-за плохого самочувствия подставного пассажира, однако якобы Киевом было решено перенести полет, а вагнеровцев поселили на некоторое время в отеле в Минске.

Блогер Никола Саваничи резюмирует: таким образом Киев намеренно отвлекал внимание Минска на российских бойцов, чтобы ударить майданом по Беларуси. В своем интервью Гордон отметил, что спецоперацию СБУ готовила год, но из-за «предательства» в окружении украинского президента «все накрылось медным тазом».

Дмитрий Гордон:

Эта информация является абсолютной правдой. Детали, которые не указаны, я раскрывать не могу. Я вам скажу, что эта операция готовилась год. Это очень серьезная операция. Ее готовили высококвалифицированные люди со стороны Украины, украинской разведки (и не одного ведомства разведки). К сожалению, все накрылось медным тазом именно из-за предательства некоторых лиц в окружении президента.