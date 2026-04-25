В Витебске прошли командно-штабные учения подразделений МВД

Пресечь массовые беспорядки, в том числе с блокировкой дорог и баррикадами, а также освободить захваченных в торговом центре заложников. Такие задачи стояли перед подразделениями МВД во время командно-штабных учений. Отработка действий прошла в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По тревоге был поднят личный состав отряда спецназначения «Торнадо», спецбатальона имени Владимирова и Могилевского института МВД. Особое внимание уделили деталям, на которых сконцентрировали внимание личного состава. Было отмечено, что вопрос не в проверке подразделений, а в готовности к действию.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Мы работаем вот по какому-то шаблону, но надо все-таки тренироваться на более реальной ситуации. Обращаюсь к коллегам спецназовцам, вы должны думать, если что-то происходит, то быстро и оперативно реагировать. Обсудите все проблемные вопросы.

Командно-штабные учения подразделений МВД также прошли в Минске и Бресте. К каждому подобному мероприятию ведомство тщательно готовится. Изучают опыт других стран и вырабатывают свою тактику действий с учетом специфики региона и географического положения.