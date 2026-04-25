Память, которая объединяет поколения и регионы. В Минском районе дали старт масштабному автопробегу «За единую Беларусь». Маршрут особенный – он приурочен к 40-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 200 активистов объединения «Патриоты Беларуси» съехались со всех уголков страны. Участники проедут сотни километров, чтобы сказать «спасибо» тем, кто в 86-м встал на пути невидимой угрозы. Колонна взяла курс на Гомельскую область. Активисты посетят Полесский радиационно-экологический заповедник. А также оцифруют ряд памятных мест в честь героев-ликвидаторов и в память о жертвах Чернобыля.

Ирина Синькевич, пресс-секретарь Республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси»: Нынешний автопробег «За единую Беларусь» посвящен аварии на Чернобыльской атомной станции, 40-летию. Мы едем почтить память погибших и ликвидаторов. То есть это очень большая значимая дата, которую хочется вспоминать, вспоминать наших героев. А также показать всему миру, как наша страна много сделала для этих регионов, как они развиваются.

Николай Зарубицкий, председатель Республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси»:

К нам присоединяется вся республика, все наши «Патриоты Беларуси», которые уже за много лет выросли. И все районы, все области подсоединяются к нашему автопробегу, будет очень много людей. И даже был отбор, потому что не все могут проехать к заповеднику, не всех смогут вместить одновременно. Поэтому едут только лучшие.

26 апреля участники оцифруют памятные места, посвященные Великой Отечественной войне. Для «Патриотов Беларуси» автопробег – уже традиция, которая связывает регионы и напоминает, что у нашей памяти нет срока давности.