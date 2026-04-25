В Беларуси усилен контроль за соблюдением правил посещения лесов

С приходом тепла и приближением длинных выходных под особым прицелом лесные массивы. Так, сотрудники Минского лесопаркового хозяйства усилили контроль за соблюдением правил посещения таких мест отдыха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В помощь специалистам – фотоловушки. Устройства в автоматическом режиме фиксируют нарушения. Речь идет, в первую очередь, о загрязнении территории и незаконной стоянке транспорта в охраняемых зонах. Тем, кто попадет в объектив, грозят штрафы: за беспорядок после пикника – до 450 рублей, а за разведение костра в неположенном месте – до 540 рублей.

Дмитрий Касач, первый заместитель директора – главный лесничий Минского лесопаркового хозяйства:

На данный момент в лесопарковом хозяйстве задействовано 10 фотоловушек. Они мобильные, они работают в онлайн-режиме, привязаны к электронной почте специалистов. То есть реагируют на движение, на любое движение: производится фото или автомобиля, или человека. Далее материалы эти направляются для удостоверения личности в правоохранительные органы или сотрудникам ГАИ для уточнения номера автомобиля, для уточнения собственника автомобиля.

Всего на балансе Минского лесопаркового хозяйства около шести тысяч гектаров территории. Рейдовые мероприятия специалисты проводят регулярно. С начала 2026 года из лесного фонда вывезли около 250 кубометров мусора.