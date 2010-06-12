Как сейчас выглядит изнутри Белорусский государственный цирк?

Сроки открытия цирка после реставрации изменились. Обитель волшебства - полностью в руках строителей.

Белорусский цирк может удивлять не только своей программой и представлениями, но даже стройкой. Таких глобальных реставраций здание не видело полвека. Самые масштабные изменения ждут сердце цирка — арену. Проектировщики обещают, что она сможет с лёгкостью трансформироваться и в ледовый каток, и в танцевальную площадку, и в бассейн.

Цирк уехал — строители остались. Он закрылся на реконструкцию ещё в начале 2008 года, но обещал вернуться на прежнее место в сентябре 2010 года. Эти оптимистичные временные рамки даже в обители волшебства не оправдываются. Сегодня масштабную стройку посетил исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома Николай Ладутько.

Сердце цирка — арену — сегодня сложно узнать. Рабочие в три смены роют огромный котлован. По задумке проектировщиков, это позволит менять манежи мобильно, за считанные минуты.

Александр Морозик, заместитель директора Белорусского государственного цирка:

Они будут располагаться горизонтально: четыре манежа, внизу будет мощная подъёмная система, которая будет в любом порядке поднимать нужную сцену.

Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома:

Если брать Оперный театр, где на сцене танцуют мужчины, женщины средней комплекции — сцена их держит. А здесь будут ходить слоны, расчётная нагрузка на сцену — 200 тонн.

Амбициозный проект внёс серьёзные коррективы. Подземные источники и близость реки Свислочь сыграла строителям не на руку.

Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома:

Возникли непредвиденные течи воды. Это вопросы прорабатываются, но это, конечно, несколько замедлило темп выполнения работы.

Вся территория — стройплощадка. Здесь нет выходных и перерывов, работа по сменам круглосуточная. Наружную архитектуру здания кардинально менять не собираются. Цирк станет светлее. Колонны украсятся золотой лепниной. До современных стандартов доведут световое и звуковое оборудование. На месте старых кресел появятся новые. Оркестр пересадят практически под самый купол.

Михаил Рыбников, начальник архитектурно-конструкторской мастерской №4 Института «Минскпроект»:

Появляются сменные арены, появляются новые возможности для артистов, как мы шутим, — пятизвёздочный отель для животных, которые выступают в цирке.

Главный вопрос: успеют или нет? На счету фирмы-подрядчика такие масштабные проекты, как Национальная библиотека, кинотеатр «Беларусь», гостиница «Европа», столичный Футбольный манеж и недавно открывшийся Театр оперы и балета. Самое время бросить все силы на реконструкцию цирка. Новая дата премьеры — середина октября.