Учиться никогда не поздно: руководители сдали госэкзамен в Академии управления при Президенте Республики Беларусь

С этого момента они смогут применить полученные знания на своих рабочих местах.

Строгие костюмы, руководящие должности и учебники под мышкой. Вряд ли кто-нибудь ассоциирует рядового студента со всем вышеперечисленным. Но только не в Академии управления. Председатели райкомов, директора предприятий и начальники с большой буквы — все они только-только сдали государственный экзамен и полны решимости применить полученные знания на местах.

Светлана Лосик, выпускница Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Утверждать так громко, что я управленец, я всё могу — я думаю, не стоит. Но тем не менее, определённый багаж знаний, умение управлять собой, людьми — да, всё это даётся.

Управление персоналом, национальной экономикой, агропромышленным комплексом и даже самим собой — знания по этим областям систематизируются и, как говорят в самой Академии, «формируют у студентов компетентностный подход к делу».

Анатолий Борисевич, выпускник Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

В условиях изменяющейся ситуации, коньюнктуры очень важно иметь стратегическое мышление и видение тех моментов, которые нужны для эффективного решения проблем.

Почему эти вполне успешные люди приходят учиться в 30, 40 и даже 50 лет? У каждого своя причина, но суть её одна и та же — жизненных знаний много, а вот разложить их по полочкам и направить в нужное русло без помощи специалистов никак не получается. Да и сами преподаватели говорят: такие студенты — самые усидчивые и прилежные.

Наталья Дубенко, заведующая кафедрой психологии управления академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Они готовы принять на себя ответственность, они готовы держать удар в ситуациях риска, неопределенности, и в тех ситуациях, которые сегодня диктует жизнь – финансовый и духовный кризис.

Николай Щёкин, директор Института государственной службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Все наши дисциплины — практико-ориентированы. Начиная с деловых игр, тренинги, выездные занятия — это как раз то, что позволяет людям в зеркале увидеть свою работу.

Грамотными управленцами не рождаются, ими становятся. И как бы то ни было, успех зависит от поставленных целей и приложенных к ним стараний.