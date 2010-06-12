В Минске завершился V Белорусский международный медиафорум «Партнерство во имя будущего»

Более ста журналистов из двадцати стран провели круглые столы, посетили многочисленные мастер-классы, а главное - поближе познакомились с Беларусью.

Говорят, что в мире журналистики — жесткая конкуренция, и опытом между собой уже давно никто не делится. Пятый белорусский международный медиафорум подтвердил обратное. Его участники покидают Минск с багажом бесценногого общения и, конечно, новыми познаниями о Беларуси.

Побыстрее уехать из Минска спешат единицы. Да и то — по срочной надобности. У большинства журналистов отъезд растянулся на целые сутки. Некоторые даже в последние часы пребывания здесь не устают работать. Кто-то покидает Беларусь «соло», а кто-то — целой группой.

Карим Хайдаров, корреспондент Первого канала таджикского телевидения:

Мы повысили свою квалификацию, приняли участие в Летней школе журналистики, увидели энтузиазм и начинающих журналистов, и работников, которые вносят достойный вклад в развитие всех сферы социально-экономической жизни своей страны.

Людмила Вевере, корреспондент издательского дома Petits (Латвия):

У вас есть хорошие социальные программы — мне нравится, что у вас можно за небольшие деньги отправить ребенка в лагерь. Я думаю, это доступно большинству белорусов. Многие предприятия дают льготные путевки в санатории для своих работников.

Несмотря на белорусскую жару, прохлаждаться в гостиничном номере не хочется практически никому. Вещи давно собраны, а пара часов на дополнительные экскурсии и прогулки по Минску у некоторых участников Пятого белорусского международного медиафорума нашлись. Поэтому отыскать тех, кто еще не уехал, для нас было не так уж и просто.

Алексей Николов, заместитель главного редактора канала «Russia today»:

Я в Беларуси был много-много раз, но последний раз в 1988 году. Здесь много друзей, знакомых. С другой стороны, это новая страна. Если коротко сказать, то Беларусь — это не та страна, которую можно разглядеть, глядя некоторые каналы.

Зара Геворкян, обозреватель газеты «Голос Армении»:

Это просто фантастические впечатления. Мне очень понравилось, как ваша страна развивается, как идет вперед такими стабильными нескачкообразными темпами.

Стереотипы разрушены, впечатлений масса. Домой зарубежные гости отправляются не только со свежими сюжетами, статьями и идеями, но и с новыми связями. Ведь за четыре дня медиафорума журналисты успели познакомиться друг с другом и приобрести самое ценное — друзей-коллег.