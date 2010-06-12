Молодой человек оценил жизнь своего деда в 40 тысяч рублей, 2 бутылки водки и банку тушенки

Банальное ограбление в исполнении собственного внука и его сообщников для пенсионера закончилось трагически.

Дядя Володя, как его называли односельчане, был человеком общительным и трудолюбивым. Но доживал свой век в одиночестве. Родные навещали старика не чаще одного раза в месяц. А именно, в день пенсии.

Один из таких «родственных» визитов стал для пожилого человека последним. Внук с двумя товарищами после значительной дозы алкоголя решили продолжить банкет, но денег ни у кого из них не оказалось. Легкого хлеба пошли искать в дом дяди Володи.

Владимир Кузавко, сосед:

Люди работать не хотят, решили легкий хлеб заработать. Чего не пойти не поработать.

Добровольно денег внуку дед не дал. Тогда, дождавшись ночи, будущие убийцы решили ограбить старика. Они разбили окно и забрались в дом. Но мужчина не спал. Преступники накинули ему на голову куртку и стали избивать. Следствие показало — на теле потерпевшего более восьмидесяти повреждений. Полсотни из них тяжкие. Смерть наступила от отека легких и сердца. Впрочем, такой исход дела предугадывал даже сам дядя Володя.

Агафья Марчик, соседка:

Ну как ты, спрашивала. Он говорит, еще живой, еще не убили. Но, говорит, они все равно убьют. Приходят и все — давай деньги.

Старика нашли только через три дня. Преступники тщательно пытались скрыть свое преступление. Даже вытерли отпечатки пальцев. Причем, замести следы предложил именно внук убитого.

Лариса Кариневич, государственный обвинитель:

Внук и его друг половину процесса смеялись. Они не понимали, что лишили жизни человека.

Теперь юным убийцам не до смеха. Улыбка с лиц стер приговор суда.

На последнем слове внук у всех попросил прощения, говорил, что в содеянном раскаялся. Теперь оценивать свой поступок он будет за решеткой. Заслуженное наказание —- 18 лет колонии усиленного режима. Его подельники получили 18 и 16 лет соответственно.