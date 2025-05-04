Как сегодня изменился труд крестьян и почему наша продукция так ценится за границей? Пообщались с директором хозяйства «Рассвет»

Открытое акционерное общество «Рассвет» – одно из крупнейших аграрных предприятий в Республике Беларусь. Хозяйство играет важную роль в агропромышленном комплексе страны. Производит разнообразную продукцию, включая зерновые, овощи, молоко и мясо. О повышении эффективности и улучшении качества продукции поговорим с гостем программы «Сенат» на СТВ – членом Совета Республики, директором открытого акционерного общества «Рассвет имени Орловского» Александром Ивановичем Багелем. Виолетта Шаблинская, СТВ:

На неделе Беларусь отпраздновала День труда. Успехов в сельском хозяйстве без упорного труда не бывает. А как сегодня изменился труд крестьян?

Александр Багель, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:

Я уже достаточно давно работаю в сельском хозяйстве, и, конечно же, труд крестьян изменился до неузнаваемости. Появилась новая современная техника, очень производительная. В основном мы пользуемся, конечно, белорусскими марками нашей техники. Людей стало меньше, потому что их столько, наверное, уже и не надо в сельском хозяйстве. Это не только на тракторах и машинах, это и на фермах. Совершенно другие технологии, совершенно другие дойки. Одна доярка обслуживает, допустим, не 25 коров, как раньше, а гораздо больше. Вы видите, здесь работают люди, компьютеры работают, техника, все подстроено под то, чтобы получать высокий урожай. Изменился до неузнаваемости труд. Но работать надо, в сельском хозяйстве надо, потому что тут каждый час, каждый день нужно вовремя и строго по технологии выполнять свои функции. Виолетта Шаблинская:

А какой у вас рецепт успешного руководителя? Сколько и как надо работать, чтобы достичь поставленных целей? Александр Багель:

Самое главное – нужно собрать коллектив. Мне как руководителю нужно собрать людей, специалистов, которые бы отвечали за свой участок работы и делали то, что от них требуется, и даже больше. Нужны инициативные люди, Те, которые ищут современные способы, методы ведения сельского хозяйства. Слава богу, у нас в «Рассвете» такой коллектив есть. Тут рецепт один только – нужно любить свою работу. В данном случае землю любить, кормилицу. Ну и остальное – с людьми взаимодействовать так, чтобы люди тоже были довольны своей работой. Виолетта Шаблинская:

В стране объявлена пятилетка качества. А как контролируется качество продукции у вас в хозяйстве? И, на ваш взгляд, почему мясные и молочные продукты так ценятся во многих странах мира?