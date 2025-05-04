Как сегодня изменился труд крестьян и почему наша продукция так ценится за границей? Пообщались с директором хозяйства «Рассвет»
Открытое акционерное общество «Рассвет» – одно из крупнейших аграрных предприятий в Республике Беларусь. Хозяйство играет важную роль в агропромышленном комплексе страны. Производит разнообразную продукцию, включая зерновые, овощи, молоко и мясо. О повышении эффективности и улучшении качества продукции поговорим с гостем программы «Сенат» на СТВ – членом Совета Республики, директором открытого акционерного общества «Рассвет имени Орловского» Александром Ивановичем Багелем.
Виолетта Шаблинская, СТВ:
На неделе Беларусь отпраздновала День труда. Успехов в сельском хозяйстве без упорного труда не бывает. А как сегодня изменился труд крестьян?
Александр Багель, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:
Я уже достаточно давно работаю в сельском хозяйстве, и, конечно же, труд крестьян изменился до неузнаваемости. Появилась новая современная техника, очень производительная. В основном мы пользуемся, конечно, белорусскими марками нашей техники. Людей стало меньше, потому что их столько, наверное, уже и не надо в сельском хозяйстве. Это не только на тракторах и машинах, это и на фермах. Совершенно другие технологии, совершенно другие дойки. Одна доярка обслуживает, допустим, не 25 коров, как раньше, а гораздо больше. Вы видите, здесь работают люди, компьютеры работают, техника, все подстроено под то, чтобы получать высокий урожай. Изменился до неузнаваемости труд. Но работать надо, в сельском хозяйстве надо, потому что тут каждый час, каждый день нужно вовремя и строго по технологии выполнять свои функции.
Виолетта Шаблинская:
А какой у вас рецепт успешного руководителя? Сколько и как надо работать, чтобы достичь поставленных целей?
Александр Багель:
Самое главное – нужно собрать коллектив. Мне как руководителю нужно собрать людей, специалистов, которые бы отвечали за свой участок работы и делали то, что от них требуется, и даже больше. Нужны инициативные люди, Те, которые ищут современные способы, методы ведения сельского хозяйства. Слава богу, у нас в «Рассвете» такой коллектив есть. Тут рецепт один только – нужно любить свою работу. В данном случае землю любить, кормилицу. Ну и остальное – с людьми взаимодействовать так, чтобы люди тоже были довольны своей работой.
Виолетта Шаблинская:
В стране объявлена пятилетка качества. А как контролируется качество продукции у вас в хозяйстве? И, на ваш взгляд, почему мясные и молочные продукты так ценятся во многих странах мира?
Александр Багель:
Качество продукции начинаем контролировать уже здесь, на ферме. У нас есть лаборатория здесь, есть обученные люди, которые контролируют первичное качество молока. То есть проверяется много параметров, те, которые мы можем здесь проверить. Но основной контроль – это на перерабатывающих предприятиях. Если молоко, то это на «Бабушкину крынку», куда мы сдаем свою продукцию. Там аппаратура очень чувствительная, она позволяет обнаружить то, что здесь мы обнаружить не можем. Если у нас есть какие-то недочеты, мы тут же их устраняем. Люди обученные, они знают, что делать. Но самое главное – это содержание и кормление. И еще немаловажный вопрос – это доение. Это уже там, где люди присутствуют, там аппаратура соответствующая. Очень много ступеней очистки молока, поэтому потребителю, естественно, она поступает уже самого высокого качества.
Почему ценится наша продукция за границей? Потому что у нас более естественные корма. То есть это силос, сенаж, это то, что мы заготавливаем сами. Корма без обследования в лаборатории на кормовой стол не попадают. Если там какие-то есть отклонения, то, конечно, коровам мы не скормим такой корм. Только качественные корма. Красивая упаковка, хорошее качество. Люди ценят и знают.
Виолетта Шаблинская:
Сейчас активно идет посевная. Каковы темпы на примере вашего хозяйства и какой урожай вы прогнозируете в этом году?
Александр Багель:
Наш район достаточно развит в плане сельского хозяйства. Посевная – это залог того, как мы будем жить в следующем году. Мы стремимся сделать так, чтобы все, что зависит от человека, было сделано. Люди настроены закончить вовремя посевную. Вот-вот подойдет и заготовка кормов. А это очень ответственные периоды нашей работы, от которых мы будем полностью зависеть. Животноводство наше будет зависеть от того, как мы поработаем именно сейчас.
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