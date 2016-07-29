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В Бресте второй день идут сильные дожди: затоплен центр города, не заводятся машины

29 июля 2016 17:06
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Новости Беларуси. Непогода продолжает испытывать на прочность белорусов. Так, сильные дожди не прекращаются в Бресте уже второй день.

Многие улицы превратились в реки.

Вода затопила тротуары, многие автолюбители не смогли завести свои машины, которые частично оказались в воде. А некоторые и вовсе не смогли подойти к своим автомобилям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем, не все увидели в затоплении проблему.

Одну из глубоких луж дети быстро превратили в бассейн

Несмотря на то, что спонтанное развлечение образовалось прямо посередине дороги. 

# происшествия # Погода в Беларуси

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