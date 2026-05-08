Почти 75% немцев беспокоятся о финансовом будущем

Жители Германии все сильнее беспокоятся о финансах после выхода на пенсию: почти три четверти опрошенных не скрывают этого страха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наиболее не уверены в своем будущем молодые люди до 30 лет. Среди тех, кому за 70, ситуация немного лучше – во многом благодаря более стабильным условиям жизни в прошлом. Однако, повышение пенсионного возраста, уже утвержденное Бундестагом, усиливает общую тревожность и заставляет задуматься о надежности пенсионной системы.