Федерация профсоюзов будет мониторить применение Трудового кодекса в Беларуси

Новости Беларуси. ФПБ будет проводить мониторинг применения Трудового кодекса, ведь именно с участием профсоюзов и разрабатывался документ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ими направлены 40 предложений, и каждое укрепляет защиту прав и социальных гарантий. Например, включена норма о продлении на максимальный срок контракта с тем, у кого не было взысканий. Работающие пенсионеры при увольнении смогут рассчитывать на выходное пособие. А вот штрафы, налагаемые на организацию, взыскивать с сотрудников больше не будут.

Также Федерация профсоюзов занялась вопросами защиты дистанционных работников. То есть тех, кто живет и трудится в Беларуси, но их наниматель находится заграницей.