Новый учебный год начался в Вооружённых Силах Беларуси

В Вооруженных Силах Беларуси начался новый учебный год. Военнослужащих – от рядового состава до офицеров – ждет интенсивная боевая подготовка. Старт новому учебному году дали и в 120-й отдельной гвардейской механизированной бригаде, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание уделяют молодому пополнению. Срочники уже успешно прошли начальный этап. В течение нескольких недель они осваивали азы армейской жизни: строевую, огневую и физическую подготовку, а также основы тактики. Это позволило молодым людям понять специфику армейского уклада. И приобрести навыки, необходимые для успешного прохождения службы.

Сергей Бутенко, служащий гвардейской отдельной механизированной бригады: Для каждого человека – это по-разному. Для меня лично это, во-первых, стать другим человеком. То есть армия такая вещь, которая меняет человека полностью, я надеюсь, прямо в очень хорошем смысле этого слова. Также отдать долг Родине и быть готовым к ее защите.

Игорь Гегельский, командир 120-й гвардейской отдельной механизированной бригады:

Вчерашние молодые парни, сегодня уже наши военнослужащие будут осваивать в ходе учебного года, в ходе своей службы военно-учебные специальности. Им предстоит выполнить ряд задач, связанных с мероприятиями боеподготовки, которые насыщены – это от учений воротного звена до учения в масштабе бригады.

Новый учебный год в Вооруженных Силах объявлен годом боевого слаживания. Основное внимание будет сосредоточено на системах разведки, РЭБ, беспилотных авиационных комплексах. А также на развитии систем управления, контрбатарейной борьбе, внедрении новых форм подготовки войск.