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Чем особенно межконтинентальное турне Лукашенко и какой интерес вызывает Африка? Анонс «По существу»

01 декабря 2025 10:50
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Большая командировка Президента Беларуси. Какие гавани ожидают торговые корабли из нашей страны? Чем особенно межконтинентальное турне главы государства и какой интерес вызывает Африка? 

Сегодня, 1 декабря, вечером на площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы осудить обстановку на внешнем контуре.

Чем особенно межконтинентальное турне Лукашенко и какой интерес вызывает Африка? Анонс «По существу»-2

Участником дискуссии в прямом эфире может стать каждый. Если у вас есть вопрос по существу, комментарий, сканируйте камерой своего гаджета с экрана телевизора QR-код и переходите в чат трансляции на YouTube-канале. Наиболее интересные мнения будут озвучены в эфире.

Не пропустите ток-шоу 1 декабря. Начало – в 18:30 на СТВ.

# Международная политика # Александр Лукашенко

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