Чем особенно межконтинентальное турне Лукашенко и какой интерес вызывает Африка? Анонс «По существу»

Сегодня, 1 декабря, вечером на площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы осудить обстановку на внешнем контуре.

Большая командировка Президента Беларуси. Какие гавани ожидают торговые корабли из нашей страны? Чем особенно межконтинентальное турне главы государства и какой интерес вызывает Африка?

Участником дискуссии в прямом эфире может стать каждый. Если у вас есть вопрос по существу, комментарий, сканируйте камерой своего гаджета с экрана телевизора QR-код и переходите в чат трансляции на YouTube-канале. Наиболее интересные мнения будут озвучены в эфире.