Министерство экономики разработало проект указа о внедрении в Беларуси ипотеки
Новости Беларуси. Около 2500 квартир построили в стране за январь 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В эксплуатацию ввели без малого 300 тысяч квадратных метров общей площади жилья. 40 % пришлось на долю состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Министерство экономики разработало проект указа о внедрении в Беларуси ипотеки. Преимуществом ипотеки считается возможность быстро приобрести жилье и заселиться в него. Процентная ставка по ипотечному кредику ниже в сравнении с другими кредитами на строительство и покупку жилья. Срок выплат по ипотеке более долгий – до 25 лет, поэтому размер ежемесячных платежей становится меньше, снижается нагрузка на семейный бюджет.
Дмитрий Крутой, министр экономики Беларуси:
Ключевым моментом обеспечения станут 2019 и 2020-й годы. Может быть, с 2021 года будем запускать ипотеку на полноценной основе.
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