Министерство экономики разработало проект указа о внедрении в Беларуси ипотеки

Новости Беларуси. Около 2500 квартир построили в стране за январь 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эксплуатацию ввели без малого 300 тысяч квадратных метров общей площади жилья. 40 % пришлось на долю состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.