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Мировой рекорд в пожарно-спасательном спорте установили ученики минской школы

20 февраля 2019 17:53
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Новости Беларуси. Ребята из столичной школы № 143 установили мировой и национальный рекорды в пожарно-спасательном спорте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мировой рекорд в пожарно-спасательном спорте установили ученики минской школы-1

Чемпионат страны состоял из двух этапов. Первый – преодоление 100-метровой полосы препятствий: для девочек барьеры в 70 сантиметров, для мальчиков – на сотню больше. Второй – подъем по штурмовой лестнице в окно второго этажа учебной башни.

Мировой рекорд в пожарно-спасательном спорте установили ученики минской школы-4

Илья Бондаренко пожарным спортом занимается уже три года, последний чемпионат особенно удачный – парень установил мировой рекорд, преодолев стометровку менее чем за 15 секунд. А национальный рекорд школе принесла Светлана Грицкова.

Мировой рекорд в пожарно-спасательном спорте установили ученики минской школы-7

Мировой рекорд в пожарно-спасательном спорте установили ученики минской школы-9

Илья Бондаренко, учащийся СШ № 143 имени М. О. Ауэзова:
До этого я занимался биатлоном, но потом друг меня привел в пожарный спорт. Я хочу им заниматься. Хочу дальше идти в МЧС и стать пожарным.

Мировой рекорд в пожарно-спасательном спорте установили ученики минской школы-12

Светлана Грицкова, учащаяся СШ № 143 имени М. О. Ауэзова:
Все четыре года попадаю в сборную Республики Беларусь. Я была на многих международных стартах.

Мировой рекорд в пожарно-спасательном спорте установили ученики минской школы-15

Татьяна Курило, заместитель директора по воспитательной работе СШ № 143 имени М. О. Ауэзова:
Мы даже не могли представить, что наши воспитанники будут рекордсменами республики, которые смогут побить свой же рекорд в один день.

Мировой рекорд в пожарно-спасательном спорте установили ученики минской школы-18

Мировой рекорд в пожарно-спасательном спорте установили ученики минской школы-20

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

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