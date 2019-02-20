Мировой рекорд в пожарно-спасательном спорте установили ученики минской школы

Новости Беларуси. Ребята из столичной школы № 143 установили мировой и национальный рекорды в пожарно-спасательном спорте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Чемпионат страны состоял из двух этапов. Первый – преодоление 100-метровой полосы препятствий: для девочек барьеры в 70 сантиметров, для мальчиков – на сотню больше. Второй – подъем по штурмовой лестнице в окно второго этажа учебной башни.

Илья Бондаренко пожарным спортом занимается уже три года, последний чемпионат особенно удачный – парень установил мировой рекорд, преодолев стометровку менее чем за 15 секунд. А национальный рекорд школе принесла Светлана Грицкова.

Илья Бондаренко, учащийся СШ № 143 имени М. О. Ауэзова:

До этого я занимался биатлоном, но потом друг меня привел в пожарный спорт. Я хочу им заниматься. Хочу дальше идти в МЧС и стать пожарным.

Светлана Грицкова, учащаяся СШ № 143 имени М. О. Ауэзова:

Все четыре года попадаю в сборную Республики Беларусь. Я была на многих международных стартах.