Почему уровень воды в реках Беларуси ниже климатической нормы? Объяснила эксперт

Татьяна Четырко, первый заместитель начальника Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды:

За счет того, что быстро половодье прошло, у нас межень началась гораздо раньше. То есть мы уже к низким уровням пришли в апреле. И в период межени отмечались постоянные спады уровней воды. Не было роста, который периодически из-за осадков бывает. То есть постоянный спад воды. И поэтому к середине 2026 года практически на всех реках нашей страны мы видим уровни ниже климатической нормы.

Кирилл Казаков, СТВ:

Когда в январе делали программу по поводу снежного покрова, снега как навалило, и мы вспоминаем этот ураган, который накрыл всю страну у нас в начале января, мы тогда предполагали, что, по традиции, снега много, он будет таять, ждали половодья. И у нас даже была программа про половодье. И мы тогда пришли к выводу о том, что не работает эта история, которая раньше была традицией: много снега, значит, будет много воды. Было много снега, но не было воды. Куда она ушла?