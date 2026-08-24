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Почему уровень воды в реках Беларуси ниже климатической нормы? Объяснила эксперт

24 августа 2026 18:54
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Где в Беларуси нарушен водный баланс? Чем это чревато для рек? Как сохранить водные объекты страны?

Эти вопросы эксперты обсудили на площадке ток-шоу «По существу».

Почему уровень воды в реках Беларуси ниже климатической нормы? Объяснила эксперт-2

Татьяна Четырко, первый заместитель начальника Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды:
За счет того, что быстро половодье прошло, у нас межень началась гораздо раньше. То есть мы уже к низким уровням пришли в апреле. И в период межени отмечались постоянные спады уровней воды. Не было роста, который периодически из-за осадков бывает. То есть постоянный спад воды. И поэтому к середине 2026 года практически на всех реках нашей страны мы видим уровни ниже климатической нормы.

Кирилл Казаков, СТВ:
Когда в январе делали программу по поводу снежного покрова, снега как навалило, и мы вспоминаем этот ураган, который накрыл всю страну у нас в начале января, мы тогда предполагали, что, по традиции, снега много, он будет таять, ждали половодья. И у нас даже была программа про половодье. И мы тогда пришли к выводу о том, что не работает эта история, которая раньше была традицией: много снега, значит, будет много воды. Было много снега, но не было воды. Куда она ушла?

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Почему уровень воды в реках Беларуси ниже климатической нормы? Объяснила эксперт-4

Татьяна Четырко:
Еще на той передаче мы говорили про то, что все зависит от характера весенних процессов. Если бурное начало весны, резкое потепление, тогда воде некуда уходить. А в данном случае, как в этом году, весна входила в свои права очень плавно. И вы помните, такой процесс был, когда ночью подмораживает, днем это все подтаивает, и поэтому вода не приходила стремительно.

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# Погода в Беларуси # Реки # Татьяна Четырко

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