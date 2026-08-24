Стройте будущее уверенно! Беларусбанк обновил условия программы «Ипотека с нами»

Собственное жилье создает уверенность в завтрашнем дне, а также дает чувство комфорта и уюта. В этом признаются сами белорусы. Понимая это, Беларусбанк сделал шаг навстречу клиентам и обновил условия популярной программы «Ипотека с нами», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продукт рассчитан исключительно на долевое строительство или приобретение готового жилья напрямую от первоначального застройщика. Ключевое достоинство предложения – беспрецедентно комфортный старт для семейного бюджета. Условия позволяют плавно войти в график платежей и не переплачивать на этапе заселения, когда так хочется купить новую мебель и уютные предметы декора.

Светлана Кожекина, заместитель председателя правления ОАО «АСБ Беларусбанк»:

Уникальность этого продукта состоит в том, что именно первые два года у него есть грейс-период, в течение которого клиент платит 1 % годовых. Фактически погашение этого кредита начинается через год после оформления кредитного договора. Предоставлена возможность досрочного погашения через 5 лет после заключения кредитного договора. На сегодняшний день больше 200 договоров на сумму порядка 65 миллионов уже заключено нашими кредитополучателями, а заявки составляют более 800 по цифре и превышают 200 миллионов рублей.

Банк предлагает максимально гибкий подход: при расчете суммы кредита можно использовать совокупный доход всех трудоспособных членов семьи. Масштабное жилищное строительство сегодня охватило всю страну – к программе подключились более 20 крупнейших застройщиков как государственной, так и частной форм собственности.