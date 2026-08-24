В Беларуси будут готовить специалистов для нефтяной сферы
Впервые в Беларуси будут готовить специалистов для нефтяной отрасли на уровне среднего специального образования. Подготовкой профессионалов для важнейшего сектора экономики займется Гомельский государственный химико-технологический колледж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По специальности «Эксплуатация и обслуживание нефтяных и газовых месторождений» будут обучаться 28 человек, хотя заявлений подано около 70. Практическая часть будет проходить на производственных объектах «Белоруснефти», где выпускников ждут гарантированные рабочие места.
Ольга Федорович, заместитель генерального директора по идеологической и социальной работе, мотивации и развитию персонала ПО «Белоруснефть»:
Сегодня «Беларуснефти» нужны мультипрофессиональные кадры и получение специальности «Техник-технолог» одновременно с самыми ключевыми профессиями, которые сегодня будут приобретены у наших студентов нефтяного блока. Подготавливают нашего студента как суперпрофессионала, который готов прийти на производство и с первых дней уже наращивать производительность труда.
Александр Горленко, директор Гомельского государственного химико-технологического колледжа:
Уникальность профессии состоит в том, что в Республике Беларусь только одна компания занимается добычей нефти и газа. Это компания «Белоруснефть». И для того, чтобы попасть в команду этих специалистов, нужно обладать высокими знаниями в области нефтедобычи, в области нефтепереработки, в области эксплуатации, обслуживания нефтяных скважин. Создан у нашего учебного заведения специализированный кабинет, который оснащен всем необходимым оборудованием.
Срок обучения – 2 года и 10 месяцев. Выпускники получат диплом техника-технолога, а также освоят рабочие профессии: помощника бурильщика и слесаря-ремонтника. Лучшие учащиеся смогут дополнительно получить квалификацию оператора по добыче нефти и газа.