В Беларуси будут готовить специалистов для нефтяной сферы

Впервые в Беларуси будут готовить специалистов для нефтяной отрасли на уровне среднего специального образования. Подготовкой профессионалов для важнейшего сектора экономики займется Гомельский государственный химико-технологический колледж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По специальности «Эксплуатация и обслуживание нефтяных и газовых месторождений» будут обучаться 28 человек, хотя заявлений подано около 70. Практическая часть будет проходить на производственных объектах «Белоруснефти», где выпускников ждут гарантированные рабочие места.

Ольга Федорович, заместитель генерального директора по идеологической и социальной работе, мотивации и развитию персонала ПО «Белоруснефть»:

Сегодня «Беларуснефти» нужны мультипрофессиональные кадры и получение специальности «Техник-технолог» одновременно с самыми ключевыми профессиями, которые сегодня будут приобретены у наших студентов нефтяного блока. Подготавливают нашего студента как суперпрофессионала, который готов прийти на производство и с первых дней уже наращивать производительность труда.