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Как начать общение в соцсетях? А1 провела бесплатный мастер-класс для пожилых

23 апреля 2024 17:34
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Мобильные технологии доступны для всех. А1 помогает пожилым людям освоить функции смартфона и научиться пользоваться интернетом. Бесплатный мастер-класс по цифровой грамотности сегодня, 23 апреля, прошел в Минском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие навыки получили пользователи серебряного возраста, узнала Арина Верховская.

Как начать общение в соцсетях? А1 провела бесплатный мастер-класс для пожилых-1

Как начать общение в социальных сетях, делать покупки с доставкой на дом и устанавливать новые приложения? Разобраться с этими задачами людям старшего возраста помогают волонтеры движения #яонлайн. Открытый урок цифровой грамотности сегодня состоялся в Минском районе. Сотрудники А1 поделились с участниками проекта полезными фишками и на конкретных примерах показали возможности смартфона с доступом в интернет.

Как начать общение в соцсетях? А1 провела бесплатный мастер-класс для пожилых-4

Раиса Добриневская, участница проекта #яонлайн:
Есть такие нюансы... Вроде бы все уже умеешь, а вот не знаешь. Например, ту же фотографию запостить в Instagram. Он есть, но мы, пенсионеры, мало пользуемся.

Как начать общение в соцсетях? А1 провела бесплатный мастер-класс для пожилых-7

Татьяна Сезень, специалист по социальной работе территориального центра социального обслуживания населения Минского района:
Многие наши пожилые активно пользуются интернетом, пользуются и покупками, пользуются и платежами, они ищут какую-то информацию. Здесь сидят рукодельницы, которые с удовольствием ищут информацию по рукоделию, пользуются мастер-классами какими-то. Они пришли сюда, чтобы получить какую-то еще дополнительную информацию.

Как начать общение в соцсетях? А1 провела бесплатный мастер-класс для пожилых-10

Пользуясь смартфоном и интернетом, важно оставаться бдительным и не попасться на уловки мошенников. Волонтеры А1 рассказали людям старшего возраста, как защитить свои социальные сети от взлома и не попасть на фишинговые сайты.

Как начать общение в соцсетях? А1 провела бесплатный мастер-класс для пожилых-13

Екатерина Харит, специалист по маркетингу компании А1:
Мне кажется, очень важно показать взрослым людям, старшему поколению, какие преимущества может дать простое пользование смартфоном. Это, во-первых, делает жизнь удобнее. Ну и, конечно то, чего им очень многим не хватает это общение, социализация. Интернет дает такую возможность.

Как начать общение в соцсетях? А1 провела бесплатный мастер-класс для пожилых-16

Познавать возможности интернета пользователи серебряного возраста могут и самостоятельно. Каждый участник мастер-класса получил #яонлайн-путеводитель, где собраны ключевые рекомендации по освоению мобильных технологий. Методические материалы также разработаны и для людей с инвалидностью. Цифровое волонтерское движение #яонлайн запустила компания А1 в партнерстве с Фондом ООН в области народонаселения и Министерства труда. За 4 года к проекту присоединились и повысили свою цифровую грамотность более 300 человек.

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