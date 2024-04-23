Как начать общение в соцсетях? А1 провела бесплатный мастер-класс для пожилых

Мобильные технологии доступны для всех. А1 помогает пожилым людям освоить функции смартфона и научиться пользоваться интернетом. Бесплатный мастер-класс по цифровой грамотности сегодня, 23 апреля, прошел в Минском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие навыки получили пользователи серебряного возраста, узнала Арина Верховская.

Как начать общение в социальных сетях, делать покупки с доставкой на дом и устанавливать новые приложения? Разобраться с этими задачами людям старшего возраста помогают волонтеры движения #яонлайн. Открытый урок цифровой грамотности сегодня состоялся в Минском районе. Сотрудники А1 поделились с участниками проекта полезными фишками и на конкретных примерах показали возможности смартфона с доступом в интернет.

Раиса Добриневская, участница проекта #яонлайн:

Есть такие нюансы... Вроде бы все уже умеешь, а вот не знаешь. Например, ту же фотографию запостить в Instagram. Он есть, но мы, пенсионеры, мало пользуемся.

Татьяна Сезень, специалист по социальной работе территориального центра социального обслуживания населения Минского района:

Многие наши пожилые активно пользуются интернетом, пользуются и покупками, пользуются и платежами, они ищут какую-то информацию. Здесь сидят рукодельницы, которые с удовольствием ищут информацию по рукоделию, пользуются мастер-классами какими-то. Они пришли сюда, чтобы получить какую-то еще дополнительную информацию.

Пользуясь смартфоном и интернетом, важно оставаться бдительным и не попасться на уловки мошенников. Волонтеры А1 рассказали людям старшего возраста, как защитить свои социальные сети от взлома и не попасть на фишинговые сайты.

Екатерина Харит, специалист по маркетингу компании А1:

Мне кажется, очень важно показать взрослым людям, старшему поколению, какие преимущества может дать простое пользование смартфоном. Это, во-первых, делает жизнь удобнее. Ну и, конечно то, чего им очень многим не хватает – это общение, социализация. Интернет дает такую возможность.